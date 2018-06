13 jun 2018

Las que seguimos a Olivia Palermo como si fuera la líder de nuestra secta favorita lo tenemos claro: es la mejor a la hora de mezclar texturas y estampados. Su relevancia en el mundo de la moda no está cimentado sobre su habilidad para conseguir lo último antes que nadie. Tampoco ha cultivado el shock estilístico ni suele explotar el efectismo de las capas inesperadas. En suma: se mueve en el campo de juego de lo clásico, pero lo hace con una clase que desarma. Y la mezcla es su herramienta secreta.

Mondays are for power suits Una publicación compartida de Olivia Palermo (@oliviapalermo) el 11 Jun, 2018 a las 10:55 PDT

Resulta casi imposible imitar su inventiva, pues el tamaño del armario resulta esencial a la hora de probar y probar combinaciones hasta acertar. Sin embargo, conviene tomar notas de sus descubrimientos para replicarlos. Tomemos este mix de de estampados de rayas: por separado, esos pantalones de sobra conocidos (de la colaboración Olivia Palermo+Chelsea28) y ese top tan severo seguramente no nos llamarían demasiado la atención. Juntos son un cañón: dos mundos que, en vez de chocar, se aman.

De nada serviría el recurso floral, un clásico entre los clásicos del 'mix and match', sin haber acertado tantísimo al mezclar dos estilos de estampados tan contrastados. La chaqueta, un diseño de Schiaparelli, es la guinda del 'look'. No solo por los preciosos bordados y su textura, sino por el largo a la cadera. Las gafas de Fendi no pueden ir mejor. Lo que ahora nos preguntamos es: ¿cuánto tiempo habrá tardado Olivia Palermo en pensar y acertar con este 'outfit'?

