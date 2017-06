7 jun 2017

Pantalón y chaqueta, la combinación más sencilla y a la vez más elegante. El traje tiene un punto andrógino, pero a la vez es muy sofisticado. Tanto para un look de día como de noche, siempre es una buena opción. Y más esta temporada en la que priman las chaquetas con silueta T con sabor a los años 80.

Los trajes viven un nuevo esplendor después de que Celine, Bottega Veneta y Vionnet, en su versión más clásica, y Louis Vuitton, Proenza Schouler, Alexander McQueen y Topshop Unique, con sus patronajes más complejos, subieran sus propuestas a la pasarela.

Cordon Press Celine, primavera verano 2017 cordon press Vionnet, primavera verano 2017 Cordon Press Bottega Veneta

Y las famosas ya se han apuntado a este tendencia. Las hombreras llamativas se han apoderado de los looks de Kendall Jenner, que ha llevado la versión cropped en los pantalones con un traje de rayas y Bella Hadid, que ha optado por los cuadros; mientras que Victoria Beckham, con una chaqueta que recuerda a la de los obreros, y Rihanna, con un modelo cruzado, prefieren los diseños monocolor.

Cordon press Kendall Jenner con un traje de rayas en versión 'cropped' y zapatillas deportivas cordon press Con las mangas dobladas, Rihanna derrochó estilo con un traje de Matthew Adams Dolan, joyas maxi y un bolso de mano en black & white de Roger Vivier GTRES Victoria Beckham lució un dos piezas con chaqueta que recuerda a la que los hombres llevan en las fábricas

Pero el traje no es la única forma en la que la tendencia 'oversize' ha conquistado a las influencers. De hecho, hace solo unos días Gigi Hadid pisó la alfombra roja de los CFDA Awards con un vestido y abrigo a juego de The Row, un look sorprendente y muy diferente a los sensuales vestidos con los que suele acudir a este tipo de actos.