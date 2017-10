Cómo llevar las zapatillas a la oficina y derrochar estilo

13 oct 2017

Confirmado: las zapatillas no son solo para hacer deporte. Desde que Chanel las subió a la pasarela hace un par de temporadas, los looks más sofisticados tienen un aliado: las 'snearkers', el calzado con el que solíamos combinar los chándales (palabrita de la Fondéu BBA). El mundo al revés.

La tendencia 'athleisure' ha llenado nuestro armario de prendas deportivas: zapatillas, pantalones con corchetes y gomas, sudaderas... Aunque lo del chándal con tacones no está (aún) muy extendido, sí ha calado eso de combinar looks de oficina con zapatillas. Cada vez son más it girls las que se apuntan a coordinar sus looks de oficina con 'sneakers'.

Con vestidos de cuero o fluidos, minifaldas, vaqueros y sobretotos, conjuntos de pantalón sastre y chaqueta a lo Kendall Jenner o jersey como Victoria Beckham... No hay forma incorrecta de llevar las zapatillas esta temporada, solo necesitas un un poco de inspiración y, por supuesto... ¡unas zapatillas que te hagan derrochar estilo!