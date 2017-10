Duelo de estilo en amarillo: Blake Lively VS Gigi Hadid

17 oct 2017

Blake Lively VS Gigi Hadid: dos mujeres y un mismo color, el amarillo. Parece el título de una película, pero no se nos ocurre mejor manera de empezar a escribir sobre el duelo de estilo de dos 'it girls' como el de la actriz y la topmodel, que ha coincidido en el mismo día con el mismo color. ¡Y mira que hay!

GTRES Blake Lively optó por un look de estilo sesentero GTRES Por la noche, Gigi Hadid le copió el look GTRES Gigi estaba invitada al estreno de la película de Blake

A primera hora de la mañana, Blake Lively se enfundó un total look de la colección de primavera 2018 de Brandon Maxwell, que subió a la pasarela de Semana de la Moda de Nueva York el mes pasado, para acudir como invitada al programa 'Good Morning America' para promocionar 'All I See Is You'.

El dos piezas de Blake era pura sofisticación, el de Gigi, sensualidad. La hermana de Bella Hadid no se quiso perder el estreno de la película de la esposa de Ryan Reynolds en Nueva York y como homenaje a la actriz se vistió también también de amarillo.

Prabal Gurung firmaba su vestido asimétrico y cut out que combinó con unos salones en el mismo tono y unos pendientes en forma de flor.