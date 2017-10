Â¿CÃ³mo y dÃ³nde puedo personalizar ropa y complementos?

25 oct 2017

El mundo de la moda tiene una nueva obsesión: la personalización de las prendas. En un intento por marcar la diferencia, las it girls y las celebrities apuestan por bolsos, cazadoras vaqueras y chaquetas con grabados y bordados con sus iniciales, también con una combinación de colores exclusivo que creas a tu gusto.

Cara Delevingne y Olivia Palermo fueron de las primeras famosas en apuntarse a esta tendencia allá por 2015 cuando lucieron los ya icónicos ponchos de Burberry con sus iniciales y después la firma británica extendió la customización a sus archiconocidas gabardinas. Y este otoño hemos rescatado esta tendencia.

Cara Delevingne, con la bufamanta de Burberry

¿Dónde puedo personalizar mi ropa?

Calzedonia lo hace con los bañadores, Reebok y Hogan con sus zapatillas, a las que se les puede añadir iniciales y colores, también las Vans, que desde su web da la posibilidad de crear un diseño único con una variada gama de tonos. Levis y Brownie bordan en el canesú sus chaquetas vaqueras que ya lucieron las it girls patrias María Pombo o Itziar Aguilera.

La customización de bolsos no es nada nuevo. Desde hace varias temporadas firmas como Louis Vuitton y Burberry graban iniciales y recientemente también Lonbali y y Bags and Me, la marca española en la que confió Cristina Cifuentes el pasado 12 de octubre. Su clutch con la bandera de España y sus iniciales, de menos de 70 euros, fue el centro de todas las miradas.

Cristina Cifuentes impactó con su bolso personalizado

Y esta moda también llega a los artículos del hogar, como lo demuestran las velas de This is kool, de menos de tres euros, o los albornoces de The fine cotton company.

Con la Navidad ad portas, seleccionamos algunos de los posibles regalos personalizados con los que puedes sorprender por Papá Noel y Reyes.