Vlada Roslyakova y las claves para afrontar el frío

18 nov 2017

Es domingo, ocho de la mañana, en un estudio fotográfico cerca de Wall Street, en Nueva York, y Vlada llega puntal y sonriente. La he visto desfilar muchas veces y su aire de frágil muñeca transmite cierta distancia... Sin embargo, es natural, jovial, muy cercana. Baila cuando suena una canción que le gusta y, salvo un descanso de 15 minutos para comer, se mantiene concentrada hasta pasadas las seis de la tarde, cuando acaba la sesión. Ha sido imagen en campañas de Hermès, Dolce & Gabbana, Max Mara, Chanel... pero ahora apenas desfila: 'Llegué a hacer más de 80 por temporada y era durísimo', reconoce.

Mujerhoy: ¿Cómo empezó a desfilar?

Vlada Roslyakova: Acabé el Bachillerato en Omsk (Rusia) y me examiné para hacer Psicología en la Universidad. El primer día del curso para preparar el examen de ingreso, una chica me dijo: “¡Qué alta eres!”. Era algo que me frustraba, pero me dijo que ella era modelo y que yo podía serlo, así que me presentó en una agencia. Todo fue improvisado, casual.

Mujerhoy: ¿Qué aprendió en sus inicios en París?

Vlada Roslyakova: Era una extraterreste en la moda. No entendía nada, me preguntaba por qué los fotógrafos me tomaban fotos en el backstage de los desfiles cuando estaba maquillada... No entendía por qué todo el mundo corría y estaba tan ervioso, por qué tenían que peinarme cuatropeluqueros a la vez... No tenía ni idea, aunque me adapté con rapidez.

Mujerhoy: ¿Vlada es el diminutivo paterno?

Vlada Roslyakova: Sí, en efecto, mi padre se llama Vladimir, un nombre muy potente que significa “el dueño del mundo”. Por esa razón, mi segundo nombre es Vladimirovna, así que decidí acortarlo y hacer una versión femenina.

Mujerhoy: Durante algunas temporadas, hizo más de 80 desfiles... ¿Cómo aguantó ese ritmo?

Vlada Roslyakova: Desfilaba para todos los diseñadores... Trabajaba desde antes del amanecer y tenía fittings hasta después de medianoche. Fue todo un desafío emocional... La peor parte era no tener espacio personal, siempre había gente alrededor, siempre. Y soy una persona introvertida, con lo que a veces no podía retener las lágrimas... Estaba exhausta por ir a más de 20 citas cada día. Pero aprendí a controlar mi energía y me hice más fuerte.

Mujerhoy: ¿Cómo es la relación con otras modelos? ¿Hay envidias, amistad?

Vlada Roslyakova: Es muy fácil hacer amigas en las semanas de la moda, es como estar en un campus: muchas estábamos juntas de ciudad en ciudad. Tengo amigas de esos momentos, crecimos juntas.

Mujerhoy: ¿Y sus planes de futuro?

Vlada Roslyakova: Estudio interpretación con Susan Batson. Tengo mucho por mostrar y quiero interpretar otras vidas, pero hasta ahora no sabía cómo expresarlo. Estoy trabajando con un personaje muy especial, la princesa Diana, y es probable que se convierta en la obra One Woman Show. Soy ambiciosa; como decimos en Rusia: "Solo un mal soldado no aspira a ser general”.

Mujerhoy: En Instagram la veo últimamente muy valorada...

Vlada Roslyakova: ¡Sí, Dios mío! Solía tener problemas para expresar emociones y nunca me he sentido más libre que cuando he hecho paracaidismo. La primera vez fue la experiencia de mi vida. Y cada vez que salto es distinto. No hay pasado ni futuro, solo presente cuando te lanzas. Pierdes el miedo al salto y a la vida. Ahora no hay nada que me asuste.