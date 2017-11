21 nov 2017

Kendall Jenner ha puesto a prueba una de las zapatillas más deseadas de los últimos meses, un modelo de estilo noventero que lleva el sello de su cuñado, el rapero Kanye West. La modelo ha lucido las Yeezy Wave Runner 700 en un look que nos traslada a 1992, cuando los vaqueros de pernera recta y las zapatillas eran la combinación perfecta para un día largo.

Kendall Jenner se enfunda un look cargado de tendencias pinit

Y como si se hubiera metido en una máquina del tiempo con su look, Kendall Jenner salió a comer al restaurante Gemma de Nueva York, uno de los más 'cool' de la ciudad. Consciente de que un buen puñado de flashes iban a estar pendientes de ella, la modelo se enfundó un look cargado de tendencias (que no elegante) para esta ocasión.

Las zapatillas de Kendall Jenner las ha diseñado su cuñado Kanye West pinit

Se resguardó del frío con un sobretodo de cuello bufanda que lleva el sello de Balenciaga, unos vaqueros rectos de Danielle Guizio y una riñonera. Remató el modelito con las zapatillas de suela gruesa de piel que Kaney West diseñó para Adidas y que son un objeto de deseo fashionista. De hecho, en ebay se han llegado a pagar más de 800 dólares por un par de Yeezy Wave Runner 700.

Eso sí, tanta tendencia en un mismo look abruma y tampoco garantiza el éxito. Este conjunto no pasará a la historia como el mejor y, seguro, tampoco el peor a pesar de que no le favorezca la combinación del pantalón ancho con la zapatilla.