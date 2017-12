1 dic 2017

Hay modas que, con el fin de la estación en la que son tendencia, mueren. Y cuando los bolsos de ratán de Bali empezaron a ser los protagonistas de los looks de las influencers el verano pasado, nadie se podía imaginar que los acabarían usando a pesar del frío y la lluvia del otoño.

Los cestos redondos de Bali, las cestas rectangulares con motivos geométricos típicas de Portugal, las de madera con forma de media luna de Cult Gaia y las clásicas con tapa como las del cuento de Caperucita roja fueron el complemento elegido por muchas it girls para sus looks en los desfiles de septiembre. Entonces demostraron que los bolsos de verano (y no como las bicicletas) son para el entretiempo.

En Nueva York, Paris, Milan y Londres las combinaron con chaquetas de cuero con vaqueros, otras con americana y bufunda e incluso son pana, como hizo Lucy Williams con su 'fishnetbag' con cesto de piel. Era solo la antesala de lo que acabaríamos de ver en las redes sociales meses después.

Collage Vintage recicló su maxibolso redondo, que ya le vimos en los looks de playa, con un abrigo de paño marrón a juego con un jersey y unos botines; el pantalón azul de terciopelo le sirvió para romper la monocromía. En el Instagram de astylealbum hemos fichado un look de básico: camiseta, gabardina y vaquero con el bolso rígido y redondo más visto en la red.

La española María Bernard una vez más marcó la diferencia y, aunque también ha usado un bolso de verano en un outfit con jersey de punto, no ha caído en lo típico. Ella prefirió un bolso de hilo de estilo vintage en varios colores. Y la combinación no le salió nada mal.

