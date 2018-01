¡Alerta fashion! Las botas Timberland han vuelto

10 ene 2018

Compartir en google plus

Si hay unas botas que están triunfando entre las famosas, esas son las Timberland. Justo antes de las vacaciones de Navidad, Gigi Hadid lució el perfecto look contra el frío en el que las icónicas botas de los años 90 eran las auténticas protagonistas. ¡Pero ahí no acaba la lista! Ya no hay dudas: las famosas van a conseguir que queramos otra vez un par de botas amarillas en nuestro armario.

Pero a Gigi, que es toda una experta en zapatos como lo demuestra su colaboración con Stuart Weitzman, no le valía un modelo cualquiera y marcó la diferencia con unas 'velvet', justo el mismo modelo que unos días después llevó su hermana. Menuda coincidencia. Esto suena a que se las ha quitado del armario.

Eso sí, ellas no son las únicas. Jennifer Lopez se fue de compras con look cargado de básicos con camiseta, jeans, chaqueta de Gucci y botas de Timberland en su versión más clásica.

Bella Hadid con botas Timberland Jennifer Lopez con el modelo más icónico de Timberland Bella Hadid lució las mismas botas que su hermana Gigi

Aunque las de las hermanas Hadid no están a la venta en España, sí puedes compras las clásicas de nobuck por 210 euros.

Botas de nobuck de Timberland pinit

También te puede interesar...

- Los bolsos de Mickey de Primark que son un flechazo

- Gigi Hadid lleva los abrigos más bonitos del invierno

- Los mejores chollos de las rebajas de Stradivarius