26 jun 2018

El mes del orgullo ha llegado por fin y con él, además de llegar una de las celebraciones más esperadas en la que reivindicamos los derechos de la comunidad LGBTQ+, también llegan algunas de las colecciones más coloridas en las que los colores del arcoíris son los claros protagonistas. Eso es lo que Miley Cyrus ha pretendido con su nueva y exclusiva colección diseñada para Converse.

La cantante no ha querido dejar pasar esta oportunidad para pedir igualdad y tolerancia para este colectivo a través de sus prendas con la Converse Pride Collection. Una colección repleta de colorido en la que no falta una gran colección de 'sneakers' y en la que también hay gorras y todo tipo de prendas multicolor.

La colección de 'sneakers', compuesta por el modelo Chuck Taylor All Star Platform Hi se reinventa con una maxi suela con los colores del arcoíris, en el caso del modelo Chuck 70 Hi destacan los paneles de colores con purpurina y las Chuck Taylor Start de lona no se quedan atrás con su diseño divertido de lunares multicolor.

Colección de 'sneakers' multicolor.

En su colección de prendas también se incluye una sudadera con capucha y pantalón deportivo. Todo ello con logo de la Happy Hippie Foundation y con banda lateral de purpurina multicolor.

Sudadera con capucha y pantalón deportivo de la Happy Hippie Foundation.

También hay dos modelos de camiseta disponibles con estampado de lunares multicolor a juego con el modelo de 'sneakers'. Tienes dos modelos para escoger: negro o blanco.

Camiseta con estampado de lunares multicolor, 40 euros.

Y por supuesto no puede faltar esta maravillosa gorra a juego (también disponible en dos colores).

Gorra con estampado de lunares multicolor, 45 euros.

Una colección que nos parece ideal para celebrar por todo lo alto este mes del orgullo y con la que aportarás tu granito de arena a la comunidad juvenil LGBTQ+ a nivel mundial, incluyendo la Fundación Happy Hippie, It Gets Better Project, Minus 18 y RainbowYOUTH.

