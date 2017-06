El yoga puede ser el mejor fisioterapeuta para tu espalda

21 jun 2017 silvia torres

Entre los cientos de estudios que buscan los misterios que han convertido una práctica milenaria como el yoga en un best seller en pleno siglo XXI, uno ha comparado los beneficios del yoga para una persona con problemas de espalda con los que esa misma persona conseguiría con un fisioterapeuta. Los resultados muestra que ambas estrategias con igual de buenas para restaurar la función y reducir la necesidad de usar analgésicos. Los beneficios se mantuvieron hasta un año después de terminado el estudio que examinó una población muy diversa por su origen racial y social, la mayoría tenían una enfermedad previa que les provocaba solo de espaldas.

La fisioterapia es la estrategia no farmacológica más usada para tratar las patologías de la espalda. Muchas guías clínicas también recomendaban el yoga pero no se había hecho ninguna investigación al respecto, y los que se habían realizado solo incluían a población blanca de clase media alta. Para este estudiado, realizado por un equipo de la escuela de Medicina de la Universidad de Boston, se diseñó una clase de yoga especial para tratar los problemas de espalda con una frecuencia semanal. eso supone, advierten los autores, que con cualquier clase de yoga no se obtendrían los mismos beneficios para la espalda.

Basándose en sus hallazgos, los autores aseguran que el yoga puede ser una alternativa razonable a la fisioterapia para las personas con dolor de espalda, dependiendo de la disponibilidad y las preferencias del paciente. “Nuestra trabajo muestra que cuando el yoga está disponible y económicamente al alcance de una población diversa, todas las personas, de ambos sexos, son receptivas a la práctica, y los más importantes, pueden beneficiarse de ella, dijo Saper While, uno de los autores que reconoció que aunque el yoga se ha extendido mucho en Estados Unidos en los últimos tiempos, las clases y los profesores son todavía una rareza en las comunidades negras o socialmente desfavorecidas”.

