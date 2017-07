Objetivo: abdominales six pack como Alicia Vikander

7 jul 2017

La actriz Alicia Vikander, ganadora de un Óscar por 'La chica danesa', se encuentra de vacaciones en España con su pareja, el también actor Michael Fassbender ('300', 'X-Men', 'Malditos Bastardos'). La pareja de guapos ha presumido de cuerpazos en Formentera donde se les ha visto en un yate, junto a unos amigos.

Nos ha llamado la atención, en particular, el cuerpo de la actriz. Alicia Vikander presume de six pack. Sí las tabletas de chocolate no son exclusivas de los hombres. La joven actriz tiene un cuerpo 10, fibroso, muy estilizado y con unos abdominales marcados. El sueño de muchas…

Desgraciadamente Alicia Vikander no es como otras famosas que cuentan sus rutinas de belleza, dietas o fitness a través de sus redes. La actriz sueca es muy celosa de su vida privada, al igual que su pareja, y no podemos contaros cómo ha conseguido ese abdomen de película.

Pero podemos presuponer que ha trabajado duro en varios frentes: dieta y ejercicio. Tal como nos comentaba Paula Ordovás (Mypeeptoes), "la genética también influye a la hora de marcar el six pack, pero es fundamental desarrollarlos y trabajarlos de forma constante".

4 consejos para lucir six pack: Ejercicios abdominales al menos 3 veces a la semana. En este vídeo puedes ver una tabla de abdominales sencillos. Otra opción para marcar el six pack son los ejercicios de plancha que te explicamos aquí. Ejercicio cardiovascular. Es fundamental para activar el metabolismo, eliminar grasa y mejorar la musculatura. Elige el que más te guste, el running, la bicicleta, el spinning o la natación. Y practícalo 3 o 4 veces a la semana durante 40 minutos, por lo menos. Dieta equilibrada. Desecha los alimentos refinados y procesados, los dulces, los embutidos, el queso, el pan, la patata... No te saltes ninguna comida y reparte tu alimentación al menos en 5 ingestas. Incluye en tu dieta quinoa, arroz integral, avena, verduras (excepto las de raíz), huevos, pescado, pollo… Bebe mucha agua y por su puesto nada de alcohol ni de refrescos, aunque sean light.

No te vamos a engañar quizás para este verano te cueste conseguir el six pack de Alicia Vikander, pero si te lo tomas en serio con estos consejos lograrás perder tripa y reafirmar tu abdomen. ¿Te apuntas?