InfusiÃ³n, tÃ©, rooibos... Conoce sus diferencias

21 ene 2017

Una infusión es una bebida que se prepara a partir de agua caliente con hojas, flores y/o plantas. Entonces, ¿un té es una infusión? Sí, pero no todas las infusiones son té.

Se considera té a las infusiones que se hacen a partir de plantas que proceden de la Camellia Sinensis y que como consecuencia contienen teína, es decir: los tés tienen teína, las infusiones como la manzanilla, poleo, melissa o la cola de caballo no tienen teína ya que no proceden de esta planta y, por lo tanto no se les consideran tés, sino infusiones.

Por esta razón hay que saber diferenciar muy bien las infusiones y los tés ya que las personas sensibles a los estimulantes, como quienes padecen problemas cardíacos, no deberían tomar té pero sí serían recomendables algunas infusiones.

Si vamos un poco más allá en diferenciar ambas bebidas nos tendríamos que fijar en la temperatura del agua ya que para las infusiones se hacen con agua caliente a fuego lento para mantener todas las propiedades pero en el caso del té si que se puede hacer (y suelen prepararse así) con agua hirviendo.

No todas las infusiones toleran la leche En habitual añadir una "nube" de leche a las infusiones, pero algunas la rechazan "cortando" la leche.

Al igual que existe el café con cafeína y el café descafeinado también puedes encontrar té sin teína (o cafeína como también se denomina). Aquí aparece el rooibos, pero llegamos a otra confusión ya que en realidad es una planta medicinal originaria de Sudáfrica (Aspalathus linearis).

Es cierto que no contiene teína y es apto para aquellas personas que no toleran la cafeína, pero se le ha denominado té cuando en realidad no procede de la planta de la que parten las plantas de té (Camellia Sinensis). Cuando encuentres Rooibos con sabores (vainilla, frutos rojos, naranja...) es porque se le añaden al Rooibos, por lo que no existen distintos tipos de Rooibos, simplemente se le añaden distintos sabores.

Infusiones más comunes: Manzanilla

Poleo

Melissa

Cola de caballo