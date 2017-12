Cinco vinos para un maridaje perfecto en Navidad

13 dic 2017

Las horas en la cocina y en el súper para que todo salga perfecto en las comidas y cenas navideñas pueden irse al traste si no se acierta con el vino. Pero para que la cuenta no suba demasiado, hemos pedido al ganador del nobel de literatura gastronómica (Premio Gourmand 2018) Joan C. Martín, y autor de la guía de los Supervinos 2018, cuatro maridajes perfectos con vinos de menos de 15 euros de los incluidos en la guía de vinos más vendida de España.

Para la cena de Navidad con marisco y pescado

Es perfecto el Cava de Freixenet primer cuvee. Una delicia de cava, un primer cuvee auténtico. Esto significa que es la mejor y más suave extracción de las uvas para elaborar este cava. Es además un brut muy bien dosado, exacto, preciso y fino equilibrio del gusto entre su golosoidad y sequedad ideal para acompañar el marisco hervido y el pescado a la sal. Tiene una limpidez muy atractiva. Precio: 8,25 euros.

Para la olla o puchero de Navidad

Si optas por un guiso tradicional, es ideal el tinto Puerto Salinas de la DO Alicante, de bodegas Sierra Salinas, reconocido como el mejor Supervino 2018. Es un tinto criado con mas de 12 meses fino, aromático, suave, algo balsámico. Es un tinto especiado rico y generoso para acompañar la generosidad intensidad de un buen puchero. Precio: 14,50 euros.

Para la cena de Nochevieja

Es perfecto el moscatel de Málaga Flor Floris de bodegas Pérez Hidalgo ideal para ensaladas tropicales, cócteles de mariscos y sopas de pescado. Un moscatel finísimo afrutado, delicioso con cierto toque salino que lo convierte en un vino muy gastronómico. Con un post gusto inolvidable, grato y elegante recuerdo. Precio: 8,25 euros.

Para el aperitivo o comida de Año Nuevo

El Rosado Hoya de las Cadenas de Utiel-Requena. Es el mejor rosado de la guía. Una finura propia de la uva Boval que las bodegas Gandía Pla logran como nadie estos rosado varietales mediterráneos. Es un rosado fino, glicérico, afrutado con una textura inolvidable ideal para el salmón y los salazones. Precio: 3,65 euros.

Para regalar a los suegros por Navidad

El tinto de la DO Terra Alta Llàgrimes de tardor crianza. Es un clásico mediterráneo criado que tiene como característica muy valiosa entre otros valores su longevidad. Evolucionará muy bien en botella por eso es un gran regalo, un presente generoso para hacer feliz al regalado. Precio: 8,35 euros.

