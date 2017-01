La realidad virtual y el 3D ayudan a detectar enfermedades en los ojos

26 ene 2017

Las películas en 3D pueden ser claves para detectar problemas visuales como el estrabismo, según explica el Doctor Carlos Laria, director de la Unidad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Clínica Baviera en la Comunidad Valenciana y Murcia, quien además aboga por el uso responsable de estas tecnologías ya que una exposición continuada puede provocar enrojecimiento ocular, lagrimeo y fatiga visual.

Así, el Dr. Carlos Laria revela que el uso de la tecnología 3D y de los juegos de realidad virtual pueden ser una oportunidad para detectar enfermedades oculares en los niños, ya que la utilización de dispositivos tecnológicos en tres dimensiones o en realidad virtual “permiten detectar la falta de percepción de la sensación de profundidad, lo que pone de manifiesto un problema visual o una alteración en la capacidad visual de alguno de los dos ojos o bien en la motilidad ocular que hasta la fecha se ha mantenido latente”.

De este modo, los padres pueden descubrir que sus hijos no son capaces de ver la profundidad de un dispositivo 3D, una carencia que puede deberse a que los niños padecen pequeñas "forias", es decir, estrabismos latentes que permanecen compensados en la mayor parte del tiempo; o microestrabismos, desviaciones tan pequeñas que no son visibles estéticamente de forma significativa pero que podría provocar problemas como el cálculo de las distancias.

“No se deberían considerar los dispositivos en 3D como causantes de problemas visuales sino como una forma de poner en alerta patologías en relación a la visión o en la coordinación de los movimientos oculares que hasta el momento habían pasado desapercibidos”, ha apuntado Laria. La detención precoz de este tipo de problemas oculares hace que debamos acudir al oftalmólogo para que realice un examen completo de la capacidad de visión del pequeño y se diagnostique correctamente la causa del problema con el fin de que se pueda indicar el tratamiento preciso.

“Los dispositivos de realidad virtual, películas en 3D, videojuegos, tablets, etc., son parte de un futuro y de un presente que no podemos dejar de lado, pero se debe hacer un uso adecuado de ellos y no someter a los ojos y, en especial a los ojos de los niños, a esfuerzos innecesarios”, recalca el Dr. Laria.

