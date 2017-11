Dudas sobre la lactancia: respuestas y soluciones

11 nov 2017 A.Paris

¿Tengo suficiente leche para mi bebé? Es una duda frecuente entre las primerizas y la respuesta es: sí. Lo normal es que los pechos maternos produzcan más cantidad de leche de la que el niño puede consumir y que los niños, a su vez, sólo ingieran un 67% de la leche de cada pecho en cada toma, a lo que hay que añadir que siempre hay un pecho que genera más leche que otro.

¿Cuánto necesita? El número de tomas diarias puede oscilar entre cuatro y 13. Una toma se puede prolongar hasta los 60 minutos. ¿Tanto? Sí, hasta que el bebé decida que ya está lleno.

¿Le despierto? Casi el 30% de los bebés no se despierta entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada y no les pasa nada. La falta de alimento durante la noche se compensa con tomas más largas cuando están despiertos. Así que no te preocupes... y descansa tú también.

¿Tiene que tomar de los dos? No es obligatorio alternar un pecho con otro en las tomas. De hecho, casi un tercio de los lactantes se alimenta de uno solo. La producción de leche se ajusta a sus preferencias sin problemas.