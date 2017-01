Los 9 imprescindibles en los Globos de Oro 2017

4 ene 2017 INÉS QUINTANAR

Compartir en google plus

'La La Land' lidera, junto a 'Moonlight', 'Manchester frente al mar' y 'Lion', las nominaciones a los Globos de Oro, que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), pero hay muchas más cosas que quizá no sepas sobre una de las ceremonias (con el permiso de los Oscar) más esperadas del año (en la madrugada del 8 al 9 de enero)...

1. Jimmy Fallon como anfitrión de la gala. Echaremos de menos el humor picante y descarado de Ricky Gervais (un tío que nos enamoró con sus picantes bromas sobre las extravagancias y desventuras de las estrellas hollywoodenses), pero es que Jimmy Fallon…¡es mucho Jimmy Fallon! No solo lleva su propio late night show donde se recrea en batallas de rap y karaoke con las figuras más conocidas del mundo de la música, la televisión y el cine; sino que además lo acompaña de un humor simplón (oye, que de vez en cuando también hace falta, por aquello de evadirse) y algo sarcástico a ratos…¡Mucha expectación!

2. La mitad de las películas nominadas están protagonizadas por mujeres. La presencia femenina en el celuloide ha aumentado exponencialmente desde la edición de estos premios allá por 2014. Poco a poco, pero vamos mejorando. 12/23 películas mencionadas en los Globos están protagonizadas o co-protagonizadas por mujeres (sin contar las películas de animación ni series de tv, que le llevan la delantera al cine en este aspecto desde hace unos años). Si ya consiguen pasar el Test de Bechdel cuando salgan a taquilla (muchas de ellas aún no han salido) vamos, ¡lo bordan! (de momento una de las pocas que lo pasan es Wonder Woman, tomad nota)

3. Más historias reales y biopics. Siete de las películas nominadas en esta edición narran la vida de personas que han conseguido ganarse un hueco en la historia ¿Nuestras favoritas?: Florence Foster Jenkins; una tierna comedia que relata la historia de una mujer con mucha pasión por la música y poco talento (con la inigualable Meryl Streep en cabeza).

Loving un drama/romance y Hidden Figures (Talentos Ocultos) un drama. Ambas cuentan historias sobre afroamericanos durante la época de la segregación racial estadounidense. Y por supuesto, Jackie, que ilustra la vida de Jacqueline Kennedy los días posteriores a la muerte de su marido, el Presidente John F. Kennedy (encima protagonizado por una genial Natalie Portman, ¡si es que qué más queréis!).

4. Meryl Streep: Premio Cecil B. DeMille. ¿Cuándo se le acabará el combustible a esta mujer? ¡Esperemos que nunca! No solo se presenta en esta edición para su vigésimo segunda nominación (de las que, por cierto, ha ganado ocho) sino que además será congratulada con el premio honorífico de los Globos por su gran contribución a la industria del cine. Esperemos que su discurso sea igual de reivindicativo y feminista que siempre. Es como un torbellino de energía positiva para nosotras.

5. Los favoritos. 'La La Land' es la clara favorita este año con siete nominaciones; de las cuales seguramente gane (como mínimo) Mejor Película, Mejor Actriz (Emma Stone) y Mejor Actor (Ryan Gosling). El documental de O.J. Simpson, O.J. made in America, 'Moonlight' y 'Manchester by the Sea' (Manchester frente al mar) también tienen altas probabilidades de llevarse algún galardón al bolsillo (sobre todo esta última por Casey Affleck, que lo borda).

6. Los grandes olvidados. Sabemos que son muchas películas y series, que es difícil elegir, que no se puede tener todo… pero, ¿en serio? ¿Dónde está la épica de Rogue One; Hail, César o Sully? Bueno, y si ya nos metemos en animación… Nada sobre 'Finding Dory' (Buscando a Dory), una de las películas más taquilleras del año, ni de 'Sausage Party' (La Fiesta de las Salchichas), claramente una de las películas de animación más macarras e innovadoras hasta la fecha. NADA.

Qué pretenderán, nos preguntamos. Esto incita al bucle infinito: ¿la mejor película de Clint Eastwood en años (según la crítica) y no le hacen ni una triste mención? Pues vale.

7. ¿Habrá tributo para Debbie Reynolds y su hija Carrie Fisher? La gran incógnita. El mundo parece un poco más triste sin la presencia de estas dos artistas. Madre e hija reconocidas por su habilidad cantando bajo la lluvia y por liderar al ejército rebelde hacia la libertad de la galaxia. Aunque también esperamos que hagan honor a otros grandísimos actores que nos dejaron en 2016: Zsa Zsa Gabar (Moulin Rouge), Peter Vaugan (Juego de Tronos), y Gene Wilder (Charlie y la fábrica de chocolate), entre otros.

8. Ni una española nominada. El único as bajo la manga era Julieta (Pedro Almodóvar) y después del batacazo en taquilla nos da que han preferido pasar del tema…

9. La alfombra roja. Obviamente, todas queremos ver las pintas, el glamour y el ‘famoseo' que se trae la alfombra de los Globos de Oro. Palomitas y 'marujeo' incluidos. ¡Qué ganas!