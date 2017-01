Siete cosas que debes saber antes de comprar en Internet

5 ene 2017 INÉS QUINTANAR

Compartir en google plus

Tiene sus ventajas, ¿verdad? No hace falta salir de casa y además evitas las colas y las lentas caminatas provocadas por las masas que atascan las calles comerciales (a veces parecemos parte del casting de ‘The Walking Dead’). Todo muy moderno y fácil.

Pero, ¿sabemos de verdad dónde nos metemos? Mira que muchas veces el ansia nos puede (y la avaricia también, para qué engañarnos) y acabamos comprando auténticas aberraciones. ¿Un ejemplo descarado? La ropa comprada en las tiendas chinas online. No nos quedamos cortas cuando decimos que se suben ‘un poco’ a la parra a la hora de enseñar sus productos, porque suele haber una gran diferencia entre lo que pides y lo que te llega. Bueno, grande no: ABISMAL.

¡No temáis, almas en desamparo! Nosotras hemos hecho una labor detectivesca digna del mismísimo Horatio Caine (el pelirrojo de ‘C.S.I: Miami’ para las más despistadillas) para darte los mejores consejos y que no te den vaca por buey. ¡Empezamos!

1. Haz una búsqueda previa sobre la tienda online. Es importante informarse acerca de la empresa a la que vas a dar tu dinero. Tampoco hace falta hacer una tesis doctoral, con que pongas el nombre en el buscador de internet ya salen cosas que pueden servirte: su página de Facebook, Twitter o Instagram (ojo con las que no tengan redes sociales, no son muy de fiar), blog o artículos periodísticos.

2. Lee opiniones de otros usuarios sobre el producto que quieres. Pues eso. Lo mismo que con las páginas pero con los productos. ¿Quién te va a aconsejar mejor que alguien que ya lo ha probado?

3. Cuidado con los gastos de envío. Sobre todo si son tiendas extranjeras (aunque también pasa con las locales y nacionales, que aquí todos quieren sacar taja). En algunas ocasiones te cuestan más los gastos de envío que el propio pedido que has hecho (una locura). ¿Nuestro consejo? A veces es mejor que tarden un poco más en traerlo que dejarte la pasta en gastos de envío. Hay sitios en los que tienes la opción de tener las cosas unos días después (normalmente una semana y pico) y, como a ellos les sale más barato, pues a ti también.

4. Y las tallas. Precaución con las tallas. Mirad bien cuáles son las conversiones de las tallas porque varían de un país a otro. Las tiendas online (las grandes sobre todo) suelen tener la decencia de proporcionarte una tabla con la traducción de las tallas por países, pero si no haz una búsqueda rápida y así te quitas de líos.

5. Ahórrate disgustos y lee las cláusulas de devolución. Sabemos que tienes las mismas ganas de leerte esas parrafadas como de contar las baldosas de tu baño, pero creednos cuando os decimos que van a pillar. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) “desde el momento en que el producto llega a tu casa tienes 14 días naturales para devolverlo sin coste. No tienes que dar ninguna explicación: simplemente ejerces tu derecho de desistimiento”. Además han de reembolsar el importe de tu compra en 14 días como máximo. “Los productos que compres por Internet tienen la misma garantía que cualquier otro producto comprado nuevo: 2 años. Si hay algún defecto de fábrica, es responsabilidad del fabricante arreglarlo.” aseguran desde la OCU.

Aunque existen algunas excepciones:

Música, vídeo, software, videojuegos: cuando quitas el precinto, pierdes tu derecho de desistimiento.

Prensa y revistas.

Productos personalizados.

Alimentos y productos de rápida caducidad.

Un consejo extra... No rompáis salvajemente las bolsas de embalaje (suelen pedir que, al devolver los productos, se haga con las mismas bolsas en las que vinieron) y comprobad que habéis recibido el acuse de recibo o una confirmación de vuestra compra (vía email o en la propia página online de la tienda). Será vuestro as en la manga para que no os toquen mucho la moral a la hora de devolver los productos.

6. ¿Cómo saber cuáles son las tiendas de fiar? La OCU recomienda tiendas en castellano o con domicilio dentro de tu zona (en este caso porque somos de habla española, of course) y si tienen una tienda física cerca de ti pues mejor que mejor.

Antes de dar tus datos, asegúrate de que la conexión a Internet es segura (https y candado). Y si te da ‘cosilla’ dar tus datos bancarios, hazte con una tarjeta prepago en el banco. Así solo metes el dinero que te vas a gastar y, en caso de robo de datos, los cacos no tienen nada que hacer.

7. ¿Y si estoy ante un caso de fraude? Lo mejor es denunciarlo en la web de la policía o a través de la brigada de delitos informáticos. De nuevo, es un rollo, pero es lo mejor que puedes hacer. No solo para que no te vuelva a pasar a ti, sino al resto de consumidores online. Hay que ser un poquito solidarios de vez en cuando, ¿eh?. Pero lo más importante: ¡disfruta de tus compras y siéntete como una diosa con tu repita nueva!