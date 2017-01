La primera imagen de 'Las chicas del cable' (Netflix), en exclusiva para Mujerhoy

25 ene 2017

Aún quedan un par de meses para que se estrene 'Las chicas del cable', la primera serie original española de Netflix, pero poco a poco se van desvelando detalles del que promete ser el lanzamiento televisivo de la primavera (todo apunta a que el primer capítulo se emitirá a finales de marzo o comienzos de abril).

Sabemos, por ejemplo, que la ficción está ambientada en Madrid en 1928, cuando la compañía nacional de teléfonos abre su sede en el centro de la ciudad y cientos de chicas se presentan para conseguir un trabajo como operadora. Símbolo de progreso y modernidad para las mujeres de entonces, también será un lugar en el que se den mezclen los celos, las envidias, las traiciones y la ambición, con la ilusión, la amistad y el amor.

"La serie aborda la historia de unas mujeres muy especiales, de una modernidad fuera de lo común, que al final de los años 20 trabajaban en una compañía que daba sus primeros pasos: Telefónica. Eran chicas con buena formación, que hablaban varios idiomas, que ganaban un buen sueldo, y que no podían estar casadas por las normas de la compañía. Eran chicas altas, muy estilizadas, porque tenían que llegar a los extremos de los paneles para cambiar las clavijas; al imaginar la serie, pensábamos en las chicas que Catalá Roca fotografió mientras paseaban por la Gran Vía. Por diferentes razones, las protagonistas de la serie intentan imponerse a las restricciones en una época complicada, en la que las mujeres no tenían derechos pero sí deberes. Luchan por no quedarse en casa y trabajar, por demostrar que pueden tener los mismos derechos que los hombres y en algunos casos lo acaban consiguiendo", nos cuenta en exclusiva para Mujerhoy Ramón Campos, productor ejecutivo de Bambú y responsable de la serie.

'Las chicas del cable' son Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) y Ángeles (Maggie Civantos), cuatro de las telefonistas que consiguen el ansiado empleo y que, con él, empezarán su lucha por una independencia que su entorno y la sociedad de entonces les niega. Su amistad será clave para conseguir sus sueños y, poco a poco, irán descubriendo lo que significa la verdadera libertad. Junto a ellas, tres protagonistas masculinos: Yon González, Martiño Rivas y Sergio Mur.

Pero, ¿cómo comenzó esta aventura? "Eric Barmack, vicepresidente de Netflix, me escribió en la Navidad de 2015 para decirme que acababa de ver la primera temporada de 'Velvet' y que a él y a su mujer les había encantado, y me pidió que le enviáramos alguna serie parecida. Preparamos un resumen de lo que iba a ser 'Las chicas del cable' y se enamoró de ella", detalla Campos, que apostilla que "es una serie que nos hace mucha ilusión porque nos permite hablar más de la época en la que se desarrolla que 'Velvet': los años 20 eran menos grises, menos agresivos".