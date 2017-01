Facebook censura los pechos femeninos: Dior y Bella Hadid no

26 ene 2017

Compartir en google plus

La pasada noche, en la fiesta posterior al desfile, Maria Grazia Chiuri, diseñadora de Dior, y Bella Hadid dieron una lección acerca de cómo se puede utilizar una disciplina que basa su éxito en la obediencia (qué debemos ponernos, cómo, cuándo, en qué cuerpos) para romper las reglas. Echando la vista atrás, no parece muy revolucionario que una modelo muestre los pechos: la moda los ha descubierto desde siempre. Sin embargo, frente a la actual corriente de conservadurismo pacato, lucirlos supone toda una demostración de intenciones.

Chiuri es inteligentísima: algunas licencias subversivas en su total look de princesa convierten un universo tradicionalmente limitante para las mujeres en un lugar de ruptura. Por algo ha firmado la camiseta del otoño, esa que dice “Todos deberíamos ser feministas”. En su última colección, mujeres de cuento vestidas de negro de pies a cabeza (¡fantásticas!) se alternan con exquisitas princesas que, oh sorpresa, muestran los pechos. Y no solo en la pasarela, gracias al atrevimiento de Bella Hadid.

La modelo se sumó a la acción #FreetheNipple en un baile al que llevó máscara pero no sujetador, y contó con la complicidad de una fan confesa de no ocultar el pecho si el look así lo requiere: Kendall Jenner. Jenner llevó gafas de sol en vez de máscara y un vestido transparente que también dejaba ver sus pezones. Pequeños gestos de resistencia por parte de las que pueden.

Seguro que te interesa:

- Miley Cyrus se desnuda por primera vez

- Nicki Minaj, desnuda y en topless, enseña sus pechos sin pudor en su nuevo videoclip