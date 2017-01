Emma Watson rechazó 'La La land' por 'La Bella y la Bestia'

31 ene 2017

Aunque es probable que 'La Bella y la Bestia' se convierta en uno de los estrenos de Disney más lucrativos de la historia, seguro que no podrá igualar las 14 nominaciones que 'La La Land' ya ha logrado en los próximos Oscar, una gala que se prevé triunfal para la película de Damien Chazelle. Watson rechazó el papel que finalmente recayó en Emma Stone y que quizá le valga un Oscar a la Mejor Actriz (el Globo de Oro ya lo tiene). ¿Se estará arrepintiendo?

La falta de sintonía de Watson con el director salió a relucir en una reciente entrevista en la que Chazelle destapó los problemas de casting que tuvo para poner en pie 'La La Land'. “El casting de esta película duró alrededor de seis años y pasó por una gran cantidad de cambios. Es verdad que hubo un momento en que Emma Watson y Miles Teller estaban pensados para los papeles protagonistas”. ¿Qué ocurrió entonces? Según fuentes cercanas al equipo de rodaje citadas por el 'New York Post', tanto Watson como Teller fueron demasiado exigentes con sus demandas.

“Miles recibió una oferta de 4 millones de dólares para protagonizar 'La La Land', pero él pedía 6. Watson fue propuesta como protagonista femenina, pero no terminaba de comprometerse. Hubo un momento en que empezó a hacer demandas sin sentido, como que los ensayos se hicieran en Londres. En realidad, Emma Watson no sentía que la película estuviera hecha para ella”. Cuánto será el fastidio de ambos actores, que según estas mismas fuentes ambos han pedido cuentas a su agencia, CAA, por haber perdido la oportunidad de participar en la película. “Tanto Miles como Emma están fastidiados por no haber hecho “La La Land”. Ahora que está ganando todos los premios, están cabreados y buscan a alguien a quien culpar que no sean ellos mismos”.

También te interesa:

- Famosas por sus pecas: Emma Watson

- Emma Watson: "Si luchas por la igualdad, eres feminista"

- Emma Watson, bella y sabia

- Emma Watson, en el punto de mira