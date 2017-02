'Got Talent', la mecánica injusta de la tele

1 feb 2017

Ayer por la noche, el programa de búsqueda de talentos más potente de la parrilla (más de un 22,3% de share y más de 3,3 millones de personas viéndolo), dejó ver las costuras de la mecánica de estos programas confeccionados a partir de la contribución de personas anónimas, una participación que no terminamos de saber en qué se concreta, más allá de la momentánea ilusión de salir por la tele y ser visto por un montón de gente. ¿Remunera debidamente la producción a estas personas, como lo haría en el caso de otros artistas que proveen de contenido a los programas de variedades? Porque poco más parece que pueden sacar los talentosos concursantes...

Ayer, Jorge Javier Vázquez llevó directamente a la semifinal gracias al “pase dorado” a Solange Freyre, una artista argentina que dejó boquiabierto al jurado con un número de teatro musical. “Es indignante que haya este talento en el país y nadie lo contrate. Le doy un no a todos esos empresarios que siguen fijándose en la edad”, exclamó Risto visiblemente indignado. “No solo vienes con talento, también con mucho trabajo detrás. Lo has hecho prácticamente perfecto”, añadió Eva Hache. “Espero que este programa pueda ser importante para ti y puedas llegar a ser más famosa”, deseó Jorge Javier. Lo cierto es que Solange estuvo impresionante.

Su actuación fue una maravilla de sensibilidad, expresión y voz, y el teatro en pleno se levantó a aplaudirle. Es importante, sin duda, esta inyección de energía, estos minutos de fama bien ganada. Pero, ¿retribuye la televisión en proporción a esa increíble audiencia que gana gracias a estas personas? Los talentos que hacen el programa, ¿realmente llegan a hacer algún contacto profesional, a lograr algún contrato o proyección para su carrera? La promesa implícita bajo la que funcionan estos formatos, la de relanzar una vocación artística, no parece funcionar desde que 'Operación triunfo' perdió su magia más allá de la tercera edición. ¿Cómo paga la televisión a estas personas que tanto dinero le hace ganar?