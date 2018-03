23 mar 2018

Cada vez que se acerca un viaje, la misma sensación: una mezcla de ilusión, nervios, emoción... y dolor de cabeza al pensar en todo lo que necesitamos meter en una maleta que siempre nos parece demasiado pequeña. Y no digamos si viajas en avión con una compañía 'low cost' y solo puedes llevar un diminuto equipaje de mano... ¿cuántas veces te has visto en esta situación?

Además, ¿no te has preguntado nunca cómo alguna de tus amigas siempre consigue meter tres looks para cada día, unos cuantos 'por-si-acaso', la mitad de los bolsos, zapatos y complementos de su armario, el neceser lleno y, encima en una bolsa de viaje más pequeña que la tuya? Y no hablemos de las influencers... No es magia, es solo buen aprovechamiento del espacio, y nosotras te damos los consejos para que tú también consigas llevar el equipaje perfecto de una viajera experta.

La importancia del dónde y el cuándo

Parece obvio, pero tener claro nuestro destino y las fechas del viaje será fundamental para acertar con nuestra maleta y que nuestro equipaje sea realista y adecuado tanto al clima que vamos a encontrar, como a la duración de las vacaciones, a las actividades que vayamos a realizar y el entorno en el que nos vamos a mover. Si quieres ir un poco más allá, haz un listado con todo lo que tengas pensado hacer y planifica tus looks por días, lugares y planes. Así, además de tener siempre lo que necesites a mano, reducirás el número de 'por si acasos'...

Las 10 prendas y complementos que no pueden faltar en una maleta

Es cierto que, como decíamos en el punto anterior, todo depende de la duración, el clima que vayas a encontrar y el tipo de viaje que hayas planificado, pero hay una serie de básicos imprescindibles que te servirán para cualquier viaje: un LBD (o vestidito negro), tus jeans favoritos, una blusa blanca que te sienten como un guante, una camiseta de algodón en tono neutro, un jersey de rayas marineras, una falda lápiz en algún color básico y un trench. Además, no olvides unas zapatillas blancas, unos 'stilettos' negros y un maxi collar con personalidad. Con estas prendas y complementos, podrás crear un sinfín de combinaciones diferentes que te permitirán ir perfecta en casi cualquier situación y te salvarán de más de un drama 'fashionista'.

Cómo ordenar tus looks

Antes de meter las cosas en la maleta, ordena tu ropa por looks y días encima de la cama. Así, cada combinación irá doblada y colocada en el mismo sitio, y ve metiéndolo en tu bolsa de viaje de manera que lo primero que te vayas a poner esté en la parte superior y lo último, al fondo de la maleta. También es fundamental la manera de doblar tus prendas. Todo aquello que puedas enrollar, enróllalo, pues además de arrugarse mucho menos, ocupará la mitad de la mitad de espacio.

La maleta perfecta es posible pinit

Pero hay más trucos prácticos: aprovecha el interior de esos 'rollos' de ropa para meter, por ejemplo, los cargadores o las planchas del pelo. Si llevas botas, guárdalas estiradas a modo de base del equipaje y usa sus cañas para guardar zapatos planos; y aprovecha el interior de los bolsos para meter la ropa interior, el pijama o el neceser. Además, si viajáis con portatrajes, podéis meter en él todos los aparatos electrónicos que llevéis con vosotras: hará que haya más peso en la parte inferior y las camisas más delicadas o vestidos queden más estirados y, por si fuera poco, si viajáis en avión, agilizará el trámite de pasar el arco de seguridad.

