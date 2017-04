Supervivientes 2017: extra de morbo en la isla y en el plató

20 abr 2017

Telecinco anuncia cambios en la edición de 2017 de 'Supervivientes', el reality de supervivencia que toma el relevo de un 'Gran Hermano Vip' en horas bajas: ha cosechado las peores audiencias de la serie histórica. La cadena está expectante ante la posibilidad de un declinar por cansancio general de sus 'realities', uno de los formatos que dan sentido y fuste a su programación, junto con 'Sálvame'. De ahí que se esperan todo tipo de estrategias, preguionizadas o no, para asalvajar aún más la experiencia hondureña. En principio, el principal damnificado en esta lucha por la resurrección del interés de la audiencia será Edmundo Bigote Arrocet. La que se le avecina.

Gracias a Bigote, 'Supervivientes' podrá servir doble ración de morbo a su audiencia: en la isla y en el plató. Entre los contendientes isleños ya ha quedado claro que cualquier tipo de interacción con el novio de María Teresa Campos puede ser el mejor pasaporte de supervivencia y fama, con lo que le veremos metido en todo tipo de situaciones, quién sabe si muchas de ellas a su pesar. Hoy por hoy, Bigote es el mirlo blanco de Honduras y el favorito para ganar el maletín de los 200.000 euros. Por cada semana que resista en la isla se llevará 24.000.

En Madrid, los platós ya echan humo ante los movimientos de las Campos con motivo de la participación de Edmundo en 'Supervivientes'. María Teresa no quiere saber nada del reality, así que ni estará ni se la espera en las galas. El morbo proviene de la posición de sus dos hijas, acusadas en los últimos días de realizar comentarios poco agradables sobre cómico argentino. A pesar de ello, ambas dos han aprovechado la oportunidad de hacer caja a rebufo de su participación: Carmen Borrego será comentarista de pago en las galas y Terelu Campos viajará a Honduras para vivir durante unos días la experiencia de supervivencia. Ninguna de las dos defenderá a Bigote, una misión sin remunerar que llevará a cabo, en principio, con su amiga Silvia Tortosa.

Además de Edmundo Arrocet, los concursantes de 'Supervivientes 2017' son Gloria Camila, hija de Ortega Cano, y su novio tronista, Kiko Jiménez; Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente; la ganadora de “Gran Hermano Vip 2016” y también favorita Laura Matamoros; Raquel y Bibi Rodríguez ‘Las Mellis’, ex amigas de Isabel Pantoja; Leticia Sabater; el peluquero ex marido de Karina, Juan Miguel Martínez; Ivan González, otro tronista; Janet Capdevila, concursante de 'Quiero ser monja'; Eliad Cohen, musculado millonario gay; José Luis Losa, ex “MasterChef”; la bombástica modelo italiana Paola Caruso y otro modelo desconocido: Alejandro Caracuel.