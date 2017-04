27 abr 2017

'El hormiguero' es el programa de mayor audiencia en su franja horaria desde lo que parecen siglos. Su fórmula es, en teoría, familiar: entrevistas a famosos, lugares para el ridículo, bailes y chascarrillos. En teoría. Hace tiempo que muchas detectamos en las preguntas de Pablo Motos un sexismo del que da vergüenza ajena, tanta como para cambiar de canal. Parece que Motos solo está capacitado para percibir a las mujeres en una sola frecuencia: la sexual. La pregunta que muchas le devolveríamos al presentador es la siguiente: este extraño pensamiento único, ¿qué trata de compensar?

Cualquier espectadora habitual de 'El Hormiguero' sabe de la desbordante energía sexual que se gasta Pablo Motos: basta con ponerle una mujer guapa delante para que se venga arriba con sus comentarios rijosos. Gracias a sus intervenciones, sabemos que lo que básicamente le interesa de las mujeres que le visitan es su cuerpo y lo que hacen con él. "Pido un aplauso para el culo de Mónica Naranjo", le dijo a la cantante, a la que también le besó el trasero. "¿Te preocupa que se te caiga el pecho?", el soltó a Cristina Pedroche, que tuvo que hacer unas sentadillas para que el presentador se tranquilizara. "Cuándo duermes, ¿la ropa interior es sexy o cómoda?", le preguntó a Elsa Pataky, de cuyo culo también habló largo y tendido, calificándolo amablemente de "respingón".

Realmente es recomendable volver a ver el programa en el que entrevista a la periodista y presentadora de informativos de Antena 3 Mónica Carrillo: se trata de una auténtica 'masterclass' acerca de cómo no hay que entrevistar a una mujer. Pablo Motos no puede parar de llamarla, "guapa", "bonita", "mito erótico"; le hace su clásica pregunta: "¿Llevas biquini o bañador?" y le dice que se la imagina despertándose. La verdad: todo da mucho repelús. El hombre llega a resbalar tanto, tanto, tanto, que termina haciendo una broma que califica de "frígidas" a las vascas.

Detecto una última víctima del machismo desaforado de Pablo Motos que no es él mismo. Se trata de Pilar Rubio, la presentadora y modelo que Motos se reserva para protagonizar distintas pruebas que amenazan siempre con la humillación viral de la pobre mujer. Puede que la cadena la llame "todoterreno" y le pague un potosí por sus apariciones, pero resulta triste la concepción de espectáculo que tienen Motos y su troupe y que no funcionaría si Rubio no fuera una mujer cañón. ¿Alguien se imagina un pico de audiencia por ver a cualquier hombre patinando malamente en línea o tirando con arco sumergido en una piscina?