Romper (también) con internet

7 may 2017

Compartir en google plus

El científico Jon Kleinberg y el ingeniero Lars Backstrom desarrollaron en 2013 un algoritmo capaz de precisar si dos usuarios mantenían una relación y si la dejaban en base a las interacciones que ambos mantenían en la red social. Este estudio concluyó que el pico más alto de interacciones entre una pareja se produce paradójicamente 12 días antes del Día 0, es decir, durante el cortejo de toda la vida. Pero ahora hemos cambiado las flores por los likes.

Todo este hackeo sentimental se produce antes del Día 0, pero también después del Día R, el de la ruptura.

Decenas de likes arqueológicos en fotos antiquísimas, comentarios casi predeterminados en todos sus estados, rastreo compulsivo en Google de su nombre, obra y árbol genealógico, hasta análisis de su currículum vitae en Linkedin, como si fueses el cazatalentos de una multinacional. Todo este hackeo sentimental se produce antes del Día 0, pero -y querida, aquí viene el problema- también después del Día R, el de la ruptura.

Si tu relación se termina en este siglo XXI, tu dolor se disemina entre centenares de perfiles de gente que os conecta. Antes de las redes sociales, poner fin a una relación significaba mayoritariamente el final de la comunicación. Ya no. Ya no solo te encuentras a tu ex por la calle (normalmente el día que peor aspecto tienes), sino que te tropiezas constantemente con él en internet.

La recuperación emocional ya no solo pasa por tirar su cepillo de dientes, ahora también hay que meter en una caja de cartón todas vuestras fotos y likes, precintarla y dejarla frente al contenedor de papel. Así que ahora también tienes que pasar por la fase de duelo con tu perfil de Facebook o Twitter. Y este plan renove cuesta muchísimo, pero como terapia de choque es casi inmejorable.