Todo listo para Eurovisión 2017, ¿quién ganará?

13 may 2017

La 62º edición del Festival de Eurovisión se celebrará hoy en Kiev y ya está todo preparado. Manel Navarro participará en en este gran certamen europeo en el que 26 países compiten por el Micrófono de Oro y en el que el candidato español pisará el escenario en la 16ª posición entre dos propuestas muy diferentes, la de Grecia y el dance de Noruega 'Grab the moment'.

“Estoy contento, creo que es una posición que me favorece porque estoy entre dos temas muy diferentes. Además, si sumas los números te da 7 que es mi número favorito”, ha afirmado el cantante, quien sorprenderá a los espectadores con su frescura y naturalidad gracias a una escenografía que convertirá el escenario en una fiesta playera para contagiar juventud, alegría, energía, felicidad y buena música.

Una actuación original, real, única y divertida en la que Manel, compositor de 'Do it for your lover' con solo 21 años, junto a Rayito, estará acompañado en el escenario de Edgar Regincos (bajo), Marc Monserrat (batería), y Pol Niubo (guitarra). En los coros, Álex González y Alejandro de los Santos.

Veintiséis países participan en la gran final del Festival de Eurovisión 2017. Imri, de Israel, con su bailable canción ‘I feel alive’, abrirá un show en el que participarán, por este orden: Polonia, Bielorrusia, Austria, Armenia, Países Bajos, Moldavia, Hungría, Italia, Dinamarca, Portugal, Azerbaiján, Croacia, Australia, Grecia, España, Noruega, Reino Unido, Chipre, Rumanía, Alemania, Ucrania, Bélgica, Suecia, Bulgaria y Francia, con Alma, que cerrará la final, ‘Requiem’.

José María Íñigo y Julia Varela repiten por tercer año consecutivo como pareja de comentaristas de un festival en el que debutará la presentadora y modelo Nieves Álvarez como portavoz de los puntos del jurado español, formado por David Civera, Paula Rojo, Natalia, Rubén Villanueva y Antonio Hueso.

Para ganar el icónico micrófono de cristal, los candidatos tendrán que conquistar a espectadores (50%) y jurados (50%) de los 42 países participantes. En esta 62ª edición, se repetirá la fórmula introducida el año pasado en el anuncio de las votaciones, creada para lograr un espectáculo más emocionante que garantiza conocer el nombre del ganador/a el último minuto, que es la de anunciar los votos del jurado y no los del televoto.