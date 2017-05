20 may 2017

El Festival de Cannes mira desafiante a Donald Trmup. Al menos, su selección de películas parece un muestrario de lo que más se critica del presidente estadounidense: historias sobre el cambio climático, la salud pública, la crisis de los refugiados (para no perderse, 'Sea Sorrow', el debut como directora de Vanessa Redgrave). Y aunque Cannes demuestra así que camina a su propio paso, también atiende a los grandes cambios en el mercado audiovisual y pone el foco a las plataformas televisivas.

d. r. 'Happy end',de Michael Haneke, sobre los refugiados de Calais. d. r. 'Okja', con Tilda Swinton. d. r. 'Top os the lake', de Jane Campion, con Elisabeth Moss. d. r. Cartel del festival.

Habrá películas producidas por Netflix ('The Meyerowitz stories', 'Okja') y Amazon Wonderstruc) y se proyectarán la nueva temporada de 'Two Peaks' y la segunda de 'Top of the lake', dirigida por Jane Campion. En esta serie, a medio camino entre el drama y el thriller, brillan las actrices del momento, Elisabeth Moss y Nicole Kidman. Esta última es protagonista de un peculiar récord en esta edición, ya que aparece en otros tres títulos: 'The killing os sacred deer' (del director de 'Langosta'), la comedia de ciencia ficción 'How to talk to girls at parties' y, la guinda del pastel, 'La seducción', lo nuevo de Sofía Coppola. En la cinta, un remake de 'El seductor', encarna a la fría directora de un colegio de señoritas, en plena guerra civil americana, que debe atender a un soldado enemigo herido... y a las pasioness que despierta entre alumnas y maestras.