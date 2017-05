5 consejos para ahorrar sin darte cuenta (y poder darte más caprichos)

25 may 2017

Llega el verano, las vacaciones, las tardes en las terrezas con más estilo, las prendas de nueva colección, ese complemento de plena tendencia que te hace suspirar y el campamento de los niños. Si la 'cuesta de enero' te parece empinada, la de junio no es un camino de rosas. Sin embargo, ahorrar día a día y casi sin darte cuenta es mucho más fácil si haces caso a estos 'trucos caseros' que compartimos con vosotras. ¡Y que a nosotras nos funcionan!

Coleccionista de monedas

Seguro que tienes sueltas en cada bolso, otras tantas en el coche, que las vueltas te las guardas en el bolsillo de la chaqueta y terminas estropeando la lavadora por su culpa y, por si fuera poco, te compras chicles y caramelos de forma compulsiva para que no te den 'chatarra' de vuelta cuando vas a por el pan. Olvídate de todo eso y cada día, al llegar a casa, recopila todo el suelto que tengas (incluido el del monedero) y guárdalo en una hucha que solo podrás abrir en la fecha que te marques. ¡Te vas a sorprender de todo lo que te podrás comprar cuando lo abras!

¡A prueba de asaltos!

Y hablando de huchas... La que utilices no se tiene que poder abrir hasta la fecha que os marquéis. Para nada. Bajo ningún concepto. Sin excusas. Ni para el parkímetro. Es la única manera de ahorrar de verdad con esas pequeñas aportaciones diarias de las que casi no serás consciente.

Hucha con forma de arcoiris de A Little Lovely Company pinit DR'

Cobra por comprar

No estamos hablando de que te hagas 'personal shopper' (que, por otra parte, nos parece una idea estupenda), sino que te sumes a la tendencia del 'cash back'. Implantada desde hace años en países anglosajones, ha llegado a España de la mano de Gelt, una 'app' que ha llegado para dar muchas alegrías a nuestra cuenta corriente, ya que con un renovado sistema de cupones permite a las marcas hacer llegar sus ofertas y promociones de forma directa a través del móvil al condumidor que, después, puede recuperar después el importe que ha ahorrado con esos descuentos en dinero en efectivo. Pincha aquí si quieres saber cómo funciona Gelt, y podrás empezar a probarla hoy mismo

Haz 'campaña' con tu familia... y tus invitados

No nos malinterpretes, no queremos que cobres entrada ni que pases la cuenta después de la cena, pero puedes poner pequeños 'retos' que os ayuden a ahorrar en casa. Por ejemplo, cada vez que alguien se deje una luz encendida, deberá meter una moneda en la hucha; si tus hijos dejan las cosas desordenadas, también; y, por supuesto, si no cumplen con sus tareas, no hacen los deberes o sacan malas notas, la 'multa' se incrementará.

Hacer feliz a tu madre te ayuda a ahorrar

Pocas cosas dan más satisfacción a una madre que llenar la nevera de los 'polluelos' que volaron de su nido, ¿y cómo no vas a darle tú el capricho a tu madre? Aprovecha para hacer acopio de esos deliciosos 'tuppers' que solo ella sabe praparar cada vez que vayas a comer a su casa (y ya de paso, incrementa tus visitas, que "hija, nos tienes abandonados..."): además de alimentarte en condiciones y mejorar considerablemente tu dieta, lo vas a notar mucho en tu tícket en el súper mercado.

Al igual que ocurre con la 'operación bikini', es mejor que esta 'operación ahorro' la lleves a cabo los 365 días del año, pero no te preocupes, que aún no es tarde: sus resultados exprés también los puedes notar ahora que se acerca la 'cuesta de verano'.