¿Sirve de algo la visibilización del machismo en Supervivientes?

Está pasando lo peor que le puede pasar a un 'reality show': que los comentaristas en plató se hagan con el control de la audiencia porque a los concursantes no les pasa nada. Llegamos al ecuador de Supervivientes 2017 y los cautivos de la isla de Honduras ya están cansados psicológicamente y afectados por el largo destierro alejados de sus familias. No confrontan, no discuten, no se hacen caso. Solución: enganchar en un debate externo. Ayer, el machismo de Kiko, el novio de Gloria Camila.

El tronista Kiko es un gran representante de cierta juventud de su generación, muy pendiente del mantenimiento de su cuerpo pero poco consciente de que el cerebro también se entrena. En cuanto se sube un poco a la parra profiere frases dignas de cualquier personaje de Alfredo Landa, tipo “cómo le va a poner esa mujer a su hombre si va siempre en pijama”. Jorge Javier, su madre e incluso su novia le han afeado su discurso, pero las palabras se van al vacío. En realidad, nadie le explica a Kiko ni tampoco en plató por qué exactamente lo que dice es machista. Ayer se vio claramente que ni siquiera su madre entendía muy bien por qué le llamaban machista a su hijo. Idem su novia.

Obviamente, es un caso de falta de cultura, de formación y de información. Y Supervivientes no es el tipo de programa que va a hacer llegar a su audiencia algún tipo de información seria, más allá de montar un espectáculo de lapidación verbal con el chaval desorientado. Al menos comienza a hacerse visible una franca reprobación televisiva a los comportamientos más evidentemente injustos para con las mujeres.

Tenemos que quejarnos más y más alto: ayer se demostró que las comentaristas pueden poner el machismo en el centro del debate televisivo, aunque sea de manera incompleta. Una periodista del corazón recordó que nadie se había quejado cuando José Luis le dijo a Leticia Sabater que había ido a la isla a mover las tetas, dejando en el aire la sensación de que el asunto tiene más cola que la que se está mostrando de momento. ¿Le interesa un debate sobre machismo a un programa como Supervivientes? Si le interesa, ojalá se proponga hacerlo bien. Con menos enfrentamientos y más información.