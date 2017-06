30 jun 2017

Cuando Gloria Camila llegó ayer al plató de "Supervivientes", le esperaba su padre, el ex torero José Ortega Cano, y una joven de mucho interés para los comentaristas del corazón: la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, Rocío Flores. Jorge Javier Vázquez no perdió la oportunidad de mostrarla a las cámaras y la reclamó en el centro del plató para apuntarse la primera vez que la jovencita, sin contacto con su madre desde hace tiempo, habla en televisión. La pobre estaba llorosa y temblorosa, así que la escena no dio para mucho más que para molestar.

Después de este silencioso momento cumbre, Jorge Javier Vázquez siguió celebrando el programa y celebrándose un poco a sí mismo al contarle a "Glo" que esta edición de "Supervivientes" está batiendo récords de audiencia. A renglón seguido, le soltó que su relación ha sido juzgada por muchos como "tóxica" y que él personalmente la consideraba extrañamente "conservadora" para gente de su edad. "No me veo una mujer dominada", le contestó Gloria Camila. "Sí vamos a hacer una reflexión como pareja después del programa, pero no cambiaría nada de mi relación. Me gusta todo de Kiko. Estoy enamorada hasta las trancas".

Por lo demás, fue Paola Caruso la finalmente expulsada de la isla y de la casita del árbol, con lo que Kiko se queda una semana más, esta acompañado por Lucía Pariente, la madre De Alba Carrillo. Los nominados de la semana fueron Alba Carrillo, Juan Miguel, Laura y José Luis, y quedó casi casi en evidencia que Iván y Alejandro tiene el pacto de no nominarse, algo que está prohibido por las reglas del concurso. Veremos qué pasa con este asunto a lo largo de la semana.