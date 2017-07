El festival musical más grande de Suecia será solo para chicas

6 jul 2017

La decisión de permitir la entrada solo a mujeres la han tomado los organizadores después de que la policía anunciara que tuvo que asistir a 28 mujeres durante la edición de este año, cuatro por violaciones y 23 por abusos sexuales.

En realidad, la idea fue una sugerencia de una presentadora de radio y humorista famosa, Emma Knyckare, quien colgó en su Twitter la siguiente pregunta: "¿Qué tal si solo pudieran entrar mujeres hasta que TODOS los hombres hayan aprendido cómo comportarse?". Knyckare recibió tanto apoyo por parte de sus "followers" que el festival no dudó en ponerse en contacto con ella y adoptar su ocurrencia.

El problema de las agresiones sexuales en festivales no son solo asunto de Suecia: el año pasado, festivales alemanes y británicos fueron señalados como escenario de abusos contra las mujeres. Este pasado mes de mayo, en Reino Unido, 28 festivales de música fundieron a negro sus sitios web durante 24 horas para mostrar su apoyo a la campaña de sensibilización con estos ataques.

Desde 2016, Glastonbury dispone de un espacio, "The Sisterhood" ("La hermandad"), exclusivamente para personas que se identifican con el género femenino, además de personal del festival y policial especialmente formado para atender a las mujeres. Extrañamente, en España no tenemos información sobre agresiones en festivales musicales, dato que no es tranquilizados sino más bien todo lo contrario. ¿Por qué no denuncian las jóvenes asistentes? Y, si lo hacen, ¿por qué no sabemos de ello?