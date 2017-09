Dos hermanas británicas, clones perfectas de Kim y Kylie

13 sep 2017

Viven entre Dubai y Kuwait, se llaman Sonia y Fyza Ali y resultan dos copias perfectas de Kim Kardashian y Kylie Jenner, las dos reinas globales de las redes sociales. Lo increíble del caso es que Sonia, de 22 años, y tremendamente parecida a la señora West, afirma que jamás ha visto un capítulo de “Keeping Up With The Kardashians”. ¿De dónde ha salido entonces un 'look' que es una copia perfecta de las divas de Calabasas?

Su hermana Fyza, de 25 años y parecidísima a Kylie Jenner, también afirma que no conoce el show de la pequeña de la familia, a pesar de ser maquilladora para la realeza de Oriente Medio. Sin embargo, ambas replican en sus redes sociales poses, estilismos, peinados y maquillajes de las originales Kardashian, asunto este que les ha reportado un subidón de 'followers' y el consiguiente aluvión de propuestas de trabajo.

Pese a su sobrevenida fama, las hermanas no están demasiado contentas con los comentarios que han aparecido en los medios de comunicación de todo el mundo al respecto de su apariencia: se argumenta que ambas han pasado por el bisturí para parecerse al máximo a los originales estadounidenses. Ellas lo niegan. “No nos sometimos a ninguna cirugía. Somos musulmanas y nuestras familias son muy devotas. No se nos permite hacer algo así”.