Las chicas del cable: ¡Telefonistas a escena (otra vez)!

19 oct 2017

La pasada primavera descubrimos a Lidia, Carlota, Ángeles y Marga, cuatro chicas del cable que sufrían, vivían y.... ¡trabajaban! en una época en la que la mujer española tenía, aún, muy poca independencia personal. Nos enamoramos de inmediato de estas cuatro pioneras, protagonistas de la primera serie española producida por Netflix, y en diciembre podremos, al fin, disfrutar de la segunda temporada.

Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández y Maggie Civantos (junto con Ana Polvorosa, que encarna a la jefa de las chicas) volverán en breve a su centralita telefónica y a los convulsos años 20 españoles. Habrá nuevos personajes (encarnados, entre otros, por Ernesto Alterio y Andrea Caballo). Pero poco se sabe, de momento, de los conflictos y vicisitudes que sufrirán nuestras telefonistas preferidas en la segunda temporada de la serie creada por Ramón Campos y Gema R. Neira, excepto que tendrán que guardar un gran secreto que pondrá a prueba su amistad y sus prioridades. Alguna pista puedes encontrar en las primeras imágenes promocionales de la temporada, que Mujerhoy.com te adelanta, en exclusiva (¿un crimen? ¿una traición?) y que prometen nuevas y emocionantes historias.

Las chicas del cable nos mostrará de nuevo una España muy diferente a la que conocemos: una España en la que la mujer tenía que pedir permiso para prácticamente todo y que vivía siempre subordinada a la autoridad de un marido o un padre. Como afirma Nadia de Santiago (que encarna a Marga, una chica de pueblo): “La serie me ha hecho más sensible al machismo, me ha hecho reflexionar. Me ha ayudado a ser consciente de dónde procede la libertad que tenemos y a sentirme más mujer”.

Pero la España de finales de los años 20 empezaba a despertar a los cada vez más fuertes vientos de libertad. Fueron los años de las Sinsombrero, del movimiento sufragista, de las vanguardias artísticas... Y todos esos cambios se viven en la serie en primera persona. Como afirma Blanca Suárez (y como sabe muy bien su personaje, Lidia): “Refleja muy bien el momento social y, sobre todo, ese movimiento naciente de mujeres que quieren ser autosuficientes, salir de casa, estudiar, realizarse como personas y rebelarse contra el hecho de que ser mujeres se lo impida. La libertad que disfrutamos hoy viene de muy atrás, de mujeres que han sudado, sufrido y llorado para que nosotros veamos como normales cosas que hasta hace muy poquito no lo eran”. Estamos ya impacientes por ver esas luchas -y esas victorias, a ser posible- en la nueva temporada de Las chicas del cable.

Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández y Maggie Civantos protagonizan la segunda temporada junto a Ana Polvorosa, Martiño Rivas, Yon González, Borja Luna, Nico Romero y Sergio Mur. El nuevo reparto incluye a Ernesto Alterio y Andrea Caballo, entre otros. Dirigido por Carlos Sedes, Antonio Hernández, Roger Gual y David Pinillos y con Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés como productores ejecutivos, la segunda temporada de Las chicas del cable estará disponible solo en Netflix a nivel global el próximo mes de diciembre.