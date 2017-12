¿Fue verdad el mal rollo entre Isabel II y Jackie O?

11 dic 2017

Cuentan las crónicas oficiales que en 1961, con ocasión de la visita de John Fitzgerald Kennedy y Jackie Kennedy, la reina Isabel II y el príncipe Felipe ofrecieron una cena espléndida en su honor. Sin embargo, lo que la segunda temporada de 'The Crown' retrata es un encuentro más bien frío protagonizado por dos mujeres que no terminaron de conectar demasiado bien.

El guión imagina un choque entre el rígido protocolo británico y la naturalidad estadounidense que pone terribles palabras en boca de la Primera Dama. Jackie O llega a decir de la Reina que es 'una mujer de mediana edad tan poco curiosa, tan poco inteligente tan corriente, que convierte el nuevo y reducido papel de Gran Bretaña en el mundo no en una sorpresa, sino en una inevitabilidad'. De Buckingham Palace , el mismo personaje opina que es 'barato, ruinoso y triste'.

¿Qué hay de verdad en tanto desprecio? 'The Crown' está basado en personajes y hechos reales, pero los diálogos son enteramente ficción. Sin embargo, el diario británico 'The Telegraph' recoge cómo el escritor Gore Vidal recuerda que Jackie Kennedy le comentó que Elizabeth era 'muy densa' y que le pareció que estaba 'molesta con ella'. El fotógrafo Cecil Beaton escribió en su diario que Jackie le había confesado que no le había impresionado ni la monarquía ni el palacio.

No hubo, por tanto, simpatía entre ambas mujeres, y la serie recoge y amplifica dramáticamente la tensión. Lo que sí ocurrió fue que Isabel II, tras la visita de Jackie O, deslumbró por su elegancia y sofisticación en su siguiente viaje oficial a África. Parece que la Reina entendió que tenía que mejorar su juego. Subir de nivel.