Blogueras: de la vida cotidiana a la ficción

12 dic 2017 mujerhoy

Seguimos sumando blogueras a la plantilla de Mujerhoy.com. Lea Vélez es guionista, periodista, escritora, viuda, madre de dos hijos, chófer... y a partir de ahora nos contará cómo le da la vida para cubrir todas esas facetas. Pero como no todo es supervivencia en la montaña rusa de la realidad, nuestra agente más misteriosa, la Espía en Hollywood, nos desgrana los últimos secretos de las celebrities, mientras Pilar Ortega nos acompaña al teatro para que disfrutemos, juntos, del mejor arte sobre las tablas.

Sí nos da la vida: "Madres, menos yincanas y más gintonics", Lea Vélez.

"Me llamo Lea Vélez, tengo 47 años y soy novelista, madre, ensayista, chófer de mis hijos, guionista de televisión, periodista, viuda e hija de una mujer maravillosa de 80 años sin la que mi vida sería mucho más difícil. Además vivo en medio del campo y quiero llegar a todo, así que, como tantas madres, lucho cada día contra el reloj. Cuando me preguntan si soy de las del vaso medio lleno o medio vacío, digo: "¿Cómo? ¡Las madres que perseguimos el éxito familiar y profesional no tenemos tiempo de andar con los vasos a medias! Todos los vasos los llevamos cargados". Y lo digo en serio. Me veo así, llevando vasos muy llenos en equilibrio, entre atascos y extraescolares, en mi diaria carrera loca de obstáculos. Para sobrellevarlo, recurro al humor y me desahogo en las redes o en este blog. Llegada a este punto, siento que debo compartir mis sentimientos, trucos y atajos… para no enloquecer. Un intento porque la vida nos dé menos yincanas y más gintonics.

No me da la vida, solemos decir las madres, precisamente . Y a mí me gustaría responder con un "Sí me da la vida". ¿Los temas de las columnas? Observaciones que apunten hacia el lado bueno de las cosas. Partiendo de mi experiencia como madre/ periodista/escritora que aspira al éxito vital y laboral. El contexto general: el de mis obligaciones maternales y su conflicto con mi profesión y los dilemas que me plantean los personajes de mi entorno, como mi madre (que con 80 años está muy al día) y mis hijos de 10 y 8 años, que me informan de lo que ocurre en los mundos de YouTube y en su contexto escolar.

Cuando pienso en todo lo que he hecho hoy, imagino a todas las mujeres con hijos y trabajos como yo y todo lo que hacemos cada día y me digo: "Nos da la vida".

La espía en Hollywood pinit

Espía en Hollywood

"Te cuento lo que se dice en los pasillos de los estudios de cine y TV, los hoteles de lujo y los restaurantes de moda de Los Ángeles, la única ciudad capaz de ser decadente de día y glamurosa de noche. Nada más poner un pie en el aeropuerto, te das cuenta. No has llegado a un lugar cualquiera. En la cola del control de pasaportes te fijas en la familia que tienes justo delante de ti. Ella te suena, te llama la atención su rostro descansado, su look casual, pero perfectamente chic. Sus dos niñas pequeñas son de anuncio. Una dormidita en la silla, la otra reclamando atención. El padre es alto y desgarbado, pero no le ves la cara. De pronto, dos ventanillas más allá, ves a Quentin Tarantino con americana negra y morada pasar el control sonriente, y perderse entre los pasajeros.

Vuelves a la familia. Les toca un funcionario particularmente arisco. Pero en cuestión de segundos, su semblante cambia: sonríe y llama a un compañero. Y entonces te das cuenta de que son Isla Fisher y Sacha Baron Cohen.

Es mi turno. Paso sin pena ni gloria, pero con una sonrisa amable del señor que diligentemente ha sellado mis papeles. Ellos siguen de cháchara, sin prisas. Alguien se está encargando de su equipaje. Salen de allí con una veintena de cajas y maletas y con las gafas de sol y la gorra puestas. Bienvenidos a LAX, el aeropuerto con más celebrities por metro cuadrado del mundo".

La bloguera Pilar Ortega pinit

Vamos contigo al teatro: "Lo importante eres tú", Pilar Ortega

"Contagiaros mi fascinación. Ese sería el objetivo de este blog en el que aterrizo con muchas ilusiones. He visto a hombres hechos y derechos llorar viendo Incendies, el conmovedor texto de Wajdi Mouawad que él mismo dirigió en las Naves del Español en 2010. He visto al gran Peter Brook montando un bellísimo Mahabharata de 12 horas de duración en el segundo Festival de Otoño. He visto cómo Ángel Gutiérrez, "el último maestro ruso", un niño de la guerra ya octogenario, se dejaba la piel en defensa de su Teatro de Cámara Chéjov que finalmente sucumbió. He visto nacer festivales que hoy, afortunadamente, están más que consolidados. He visto reconvertir cines en salas teatrales… y he visto, sobre todo, gente maravillosa. Merece la pena ir al teatro, porque hay mucho y muy bueno. Y hay que apoyarlo. Estamos viviendo una edad de oro de la escena. Nuevos proyectos, nuevas salas, nuevos riesgos, nuevos formatos… Pero hay algo más importante que permite que todo lo anterior exista: la gente que acude al teatro. Porque, como dice el dramaturgo estadounidense David Mamet, el hábitat en el que debe prosperar el artista es el público. Eres tú. ¿Nos acompañas al teatro?".