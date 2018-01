Peter Lindbergh, revolución interior

9 ene 2018

Es imprescindible que cambiemos los estereotipos de belleza femenina, que reivindiquemos a la mujer real y que volvamos al noble arte de reflejar la realidad en las fotografías en lugar de mirarnos en espejos deformantes. Y todo eso será mucho más fácil si otros artistas siguen el ejemplo de Peter Lindbergh. El veterano fotógrafo acaba de lanzar 'Shadows on the wall' (Taschen) una colección de retratos al natural de 14 celebrities, realizados con maquillaje y retoques mínimos, y que nos permiten apreciar, entre otros detalles, la piel pecosa de Nicole Kidman o las arrugas en el rostro de Helen Mirren.

Los retratos de 'Shadows on the wall' proceden de las sesiones que el fotógrafo realizó para el calendario Pirelli de 2017; Lindbergh seleccionó a actrices con las que había trabajado en muchas ocasiones y por las que sentía una profunda admiración: Nicole Kidman, Julianne Moore, Alicia Vikander, Charlotte Rampling, Dame Helen Mirren, Jessica Chastain, Kate Winslet, Léa Seydoux, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Robin Wright, Rooney Mara, Uma Thurman y Zhang Ziyi. Esa conexión a ambos lados del objetivo resulta en unos retratos que emanan empatía, magnetismo, una mirada íntima... y una belleza que no necesita Photoshop para enamorarnos sin remedio.