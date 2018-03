Hablemos de videojuegos, por Care Santos

11 mar 2018

A mis hijos les matan varias veces todos los fines de semana. A veces mueren a manos de guerreros armados hasta los dientes y otras son aplastados por bichos horribles. Nos lo cuentan a la hora de comer. A veces deseo que les maten pronto para que no se enfríe la sopa.

A su edad, a mí me mataban los fantasmas del comecocos, que cambiaban de color a traición. Jugaba en la maquinita de un bar. Funcionaba con monedas de cinco duros. Había practicado mucho y no se me daba mal. Un poco después me dio por matar marcianos y me pasé al Space Invaders. Lo dejé por aquel otro en que una rana tenía que cruzar un río saltando a través de todo tipo de objetos flotantes, fiables y no.

No es solo una diversión. Es su modo de pertenecer al mundo que les ha tocado". Care santos

De mi breve etapa de jugadora de videojuegos, aprend√≠ un par de cosas interesantes. Que los videojuegos despiertan en nosotros un af√°n primitivo de superaci√≥n que a√ļn no s√© si es bueno o malo. Y que ser un buen jugador consiste, casi √ļnicamente, en recordar qu√© movimientos debes hacer y ejecutarlos con precisi√≥n milim√©trica una y otra vez, para ir pasando pantallas. Mis hijos est√°n hartos de decirme que tambi√©n se requieren habilidad, rapidez y reflejos, y que los gamers tienen la cabeza m√°s despierta. No lo dudo, y a mi experiencia me remito: desde que a los 15 a√Īos dej√© de jugar a lo de la rana, no soy capaz ni de ganar al Mario Kart.

As√≠ que no me horrorizo de que mis hijos sean gamers. Incluso hay cosas que me gustan: que jueguen en l√≠nea y por equipos, con amigos que a veces est√°n a miles de kil√≥metros; que sean cr√≠ticos y se r√≠an de los gazapos de tal o cual juego; que me quieran mostrar los magn√≠ficos gr√°ficos de su √ļltimo descubrimiento; que sue√Īen con ser alg√ļn d√≠a dise√Īadores de sus propios videojuegos. No solo es una diversi√≥n. Es algo mucho m√°s serio. Es su modo de pertenecer al mundo que les ha tocado vivir.

Los fantasmas del comecocos

Aseguran los expertos de mi casa que los cuatro fantasmas del Comecocos no solo tenían nombre, sino su propia y diferenciada personalidad. Blinky (el rojo), se aceleraba; Pinky (el rosa) tendía emboscadas; Inky (el azul) evitaba a su enemigo y Clyde (el naranja) deambulaba sin rumbo fijo. En la versión japonesa se llamaron Cazador, Emboscador, Caprichoso y Bobo. Por cierto: les parece muy sexista que fueran todos chicos. Yo no digo nada, claro. Yo solo escucho, aprendo y alucino.

M√°s sobre Care Santos...

-Leer para ser feliz

-M√ļsica en la adolescencia: emoci√≥n para siempre

Wifi: tener o no tener, por Care Santos