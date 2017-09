Gwyneth Paltrow admite que la fastidió con Brad Pitt

1 sep 2017

¿Casualidad o frío plan? Parece raro, muy raro, que justamente cuando ella se encuentra lidiando con un escándalo mayúsculo debido a la publicidad engañosa con que vende algunos de productos en 'Goop', su web de estilo de vida, se decida a hablar sobre su relación con Brad Pitt. Recordemos: salieron durante tres años cuando ella tenía 22 y llegaron a comprometerse formalmente. Eran la viva imagen de la juventud, la belleza y el éxito. Incluso llevaban el mismo peinado.

Gracias a una entrevista que Gwyneth Paltrow concedió a Sophia Amoruso para su podcast 'Girlboss', hoy sabemos que la culpa de la ruptura fue toda de la protagonista de 'Shakespeare enamorado'. “Dios mío, he fastidiado tantas relaciones... Soy una buena amiga, y también una buena hermana e hija, pero en lo que a relaciones sentimentales se refiere soy un verdadero desastre. En ese terreno está mi verdadera vulnerabilidad. ¡La fastidié, Brad, lo siento!”, reconoció.

Paltrow ha admitido que fue ella la que decidió dejar a Brad Pitt y que el motivo no fue otro que su inmadurez: él era un verdadero encanto con ella, pero no estaba preparada para casarse. “Hasta que no he cumplido los 40 no he sabido sabido mirar más allá de mis zapatos. Si no eres capaz de tener una buena relación con tu pareja, tus hijos o tus amigos, es muy difícil que alcances el éxito”.