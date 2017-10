Guerra entre Melania e Ivana Trump por el título de Primera Dama

11 oct 2017

Ivana Trump, primera esposa de Donald Trump y madre de Donald Jr., Ivanka y Eric, está haciendo un extraordinario trabajo publicitando su nuevo libro de memorias: "Criando Trumps". En las entrevistas promocionales, además de presumir de darle consejos al Presidente sobre Twitter y todo lo demás y haber sido la encargada de inculcar en sus hijos los valores que caracterizan a su familia, ha tenido la ocurrencia de disputarle terreno a Melania Trump, Primera Dama y actual esposa del Presidente. Lo nunca visto en Washington.

"Tengo número directo con la Casa Blanca, pero no quiero llamarlo porque Melania está allá", afirmó Ivana al referirse a su constantes conversaciones con su exmarido. "No quiero provocar celos o algo así porque soy la primera esposa de Trump. ¿Ok? Soy primera dama", remató entre risas. La reacción de Melania no se hizo esperar, aunque muchos opinan que una Primera Dama no debería reaccionar ante este tipo de provocaciones.

En una declaración bastante extraña, porque utilizó al jefe de prensa de la Casa Blanca, un funcionario público, para dirimir una disputa personal (casi casi de culebrón), Melania manifestó lo siguiente: “No hay ninguna sustancia en los comentarios que hace la ex del Presidente. Tristemente solo los ha hecho para llamar la atención y generar ruido. Melania está encantada de haber hecho de la Casa Blanca un hogar para su hijo Barron y el presidente. Ama vivir en Washington y se siente honrada de ser la Primera Dama de EE UU. Planea usar su cargo para ayudar a los jóvenes y no para vender libros”.