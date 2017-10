Penélope Cruz recuerda su desnudo a los 18 en 'Jamón, jamón'

23 oct 2017

No es fácil saber de la casi siempre esquiva, al menos con la prensa española, Penélope Cruz. ¿Por qué concedes tan pocas entrevistas, Pe? Por suerte, sus compromisos internacionales con la promoción de la serie 'El asesinato de Gianni Versace', donde interpreta a su hermana Donatella, nos permiten verla desde inesperados ángulos. Por ejemplo, en un plan sexy y casi desnudo, imposible de fotografiar en España, pero que sí ha mostrado a la edición británica de 'Esquire'.

Semitapada con una cortina azul o sofisticadamente vestida con un corsé, Penélope está más guapa que nunca y a años luz del papel que interpreta en la nueva versión de 'Asesinato en el Orient Express': el de misionera. En la entrevista, Cruz recuerda su primera escena de desnudo, cuando solo tenía 18 años, en 'Jamón, jamón' (1992), precisamente junto a su actual marido, Javier Bardem.

“La verdad es que no me apetecía nada rodar esas escenas, pero lo hice”, recuerda Penélope Cruz. “Todo el mundo fue muy respetuoso y consciente de que yo solo tenía 18 años. Me acuerdo de cómo en el último día de rodaje no podía parar de llorar. Me temía lo peor: '¿Qué pasa si no vuelvo a rodar otra película?'. El sentimiento era devastador”. Por suerte, ocurrió precisamente al contrario: se convirtió en la actriz española con mayor alcance global.