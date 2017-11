Confirmado: Selena Gomez y Justin Bieber han vuelto

3 nov 2017

Tan novios, como que ella acudi√≥ a verle jugar un partido y, como ten√≠a fr√≠o, √©l le cedi√≥ galantemente su sudadera. Les vimos salir juntos con direcci√≥n desconocida, a ella envuelta en el enorme jersey rojo y a √©l, sudando como un pollo. La noticia ha pasado del territorio de la suposici√≥n al de la tinta impresa: la revista estadounidense US Weekly ha sido la primera en confirmar que vuelven a estar juntos, seg√ļn la conocida fuente misteriosa pero muy cercana a la pareja.

"Selena y Justin est√°n juntos, es verdad", confirma esta persona desconocida. "La relaci√≥n con The Weeknd no sali√≥ bien pero terminaron amigablemente, no hubo ning√ļn tipo de drama. Tampoco es cierto que lo hayan dejado debido a Justin. Lo que s√≠ es verdad es que Selena siempre ha sentido algo por √©l. Sus amigos le recomiendan encarecidamente que tenga cuidado, que no estropee la buen√≠sima racha que est√° pasando despu√©s de haber superado una racha muy mala, con dos operaciones incluidas".

La revista afirma que ha sido el cantante canadiense el que ha presionado m√°s y buscado con m√°s ah√≠nco la ocasi√≥n de volver a entablar una relaci√≥n. "Justin era el que m√°s deseos ten√≠a de volver con ella", explica una segunda fuente. "Le ha estado mensajeando sin parar desde hace semanas y aprovechaba cualquier oportunidad para quedar con ella". En fin, parece que queda claro que las ausencias de The Weeknd fueron aprovechadas extraordinariamente por Justin Bieber, experto en conseguir todo lo que desea. Esperemos que en esta segunda oportunidad todo sea paz, amor y n√ļmeros en las listas de √©xitos.