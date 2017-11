Hollywood está en vilo por lo que pueda decir Uma Thurman

6 nov 2017

Ante la avalancha de mujeres, famosas y anónimas, que se han unido a la etiqueta #MeToo (#YoTambién) para contar su experiencia de acoso sexual o abuso sexual, Uma Thurman ha optado por un silencio cauteloso. Y al manifestar sus cautelas, ha puesto a todo Hollywood en guardia. ¿Por qué no habla aún Uma? ¿Qué es lo que puede decir? ¿A qué tiene respeto o miedo? ¿Qué debe valorar tan fríamente?

Recordemos: Uma Thurman es íntima amiga de Quentin Tarantino, quien la dirigió en la famosa y premiada trilogía 'Kill Bill'. Tarantino a su vez era íntimo amigo de Harvey Weinstein, quien lo mismo le producía las películas que le llevaba de fiesta en su gira de festivales. Tan amigos eran, que Tarantino se ha visto salpicado por acusaciones de complicidad. Tarantino sabía de los abusos de su amigo Harvey y no dijo ni mú. Una vez más, se demuestra cómo los machistas se protegen entre ellos.

Por todas esas razones, lo que Uma Thurman tiene que decir es importante. De momento, lo único que ha querido manifestar es que está esperando a estar más calmada para hacer declaraciones. “Encuentro todo admirable. Pero no puedo darte ni la más pequeña declaración porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo desde el enfado, normalmente me arrepiento de la manera en la que me expreso. Estoy esperando a estar menos enfadada y cuando esté preparada, diré lo que tengo que decir”. ¡Adelante Thurman!