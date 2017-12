Elsa Pataky: 'Si estás segura de ti misma, con la edad te sientes más cómoda'

2 dic 2017

A Elsa Pataky, cuando era pequeña, su familia rumana la llamaba catir, que significa asno, por su obstinación, una anécdota que ahora recuerda. 'Uno de mis hijos también es así. Tener esa personalidad complica la vida a los padres, pero cuando crezca será una virtud y no tendré que preocuparme porque conseguirá lo que se proponga'. Fue esa cualidad la que la ayudó a construir la vida que quería: una gran familia, el hogar en medio de la naturaleza que ha formado en Australia junto a su marido, el actor Chris Hemsworth, y una carrera en la que manda ella y no al revés.

Recién aterrizada tras un larguísimo vuelo, Elsa ya está lista para trabajar. El objetivo es regresar cuanto antes a casa, así que en las poco más de 48 horas que pasará en nuestro país, apenas habrá tiempo para el descanso. Tras la sesión de fotos se pone cómoda con un chándal desparejado, unas zapatillas y una biker de cuero negra. En el asiento de atrás del coche que la lleva al siguiente punto de su apretadísima agenda, charlamos.

Mujerhoy: El nuevo fashion film que ha dirigido y protagonizado para Women’secret se inspira en el cine negro clásico. ¿Tiene usted algo de femme fatal?

Elsa Pataky: ¡Espero que sí! Porque siempre es interesante tener algo de misterio. Me encantan aquellas mujeres de los años 50 con ese glamour.

Mujerhoy: ¿Que una mujer de 41 años sea imagen de una campaña de lencería significa que algo está cambiando?

Elsa Pataky: Esa es mi ilusión, mostrar a las mujeres que si te cuidas es posible estar bien, sentirse sensual y gustarse a cualquier edad. Si estás segura de ti misma, cuanto más madura eres más cómoda te sientes.

Mujerhoy: ¿La lencería es su debilidad?

Elsa Pataky: ¡Sí, siempre lo ha sido! Desde que era jovencita. Aprovechaba cuando viajaba a París para encontrar cosas más especiales, porque los franceses han sido pioneros y eran los que más arriesgaban y los que hacían cosas más sugerentes y elegantes. Siempre me ha gustado jugar con la lencería debajo de la ropa y gustarme a mí misma, no por nadie más.

Elsa Pataky luce sujetador de Women'secret y pantalón de Parosh. pinit

Mujerhoy: ¿Ya pasó esa época de dedicarse a los niños al 100%?

Elsa Pataky: Sí, poquito a poco estoy buscando proyectos y volviendo al trabajo. Los peques son un poco mayores y, sí, me apetece volver a lo que ha sido siempre mi pasión, el cine.

Mujerhoy: Por ejemplo, rodar 'Horse holders' con su marido. ¿Cómo ha sido?

Elsa Pataky: Ha sido increíble. Dejamos a los niños y nos fuimos a rodar 10 días, así que ha sido una especie de trabajo-vacaciones. Fue precioso poder preparar las secuencias juntos, nos hemos divertido mucho, trabajar con él es como estar en casa.

Mujerhoy: Hollywood está en pie de guerra contra el acoso. ¿Qué opina del caso Harvey Weinstein?

Elsa Pataky: Me parece increíble que las mujeres por fin tengan voz y las admiro por el valor de contar algo así. El abuso de poder es algo horrible que se ha dado no solo en el mundo del cine, sino en todas las profesiones. Que empiece a haber gente que no tenga miedo de contarlo es avanzar muchísimo.

Mujerhoy: ¿Le ha pasado algo parecido?

Elsa Pataky: He vivido momentos en los que he sospechado que la cosa podía ir por ahí, sí. Tener un físico especial es muy atractivo para este tipo de hombres y me he visto en situaciones de las que he tenido que salir corriendo. No tanto como un abuso sexual, pero insinuaciones sí, muchas veces. Pocas actrices habrá que no se hayan visto en una situación así.

Me he visto en situaciones con algún hombre en las que he tenido que salir corriendo." elsa pataky

Mujerhoy: Hay quien pone en duda alguna acusación por haber callado tanto tiempo.

Elsa Pataky: ¡Típico, culpar a las mujeres! Es tan injusto. ¡Cómo puedes no ponerte en el lugar de esas chicas! En el caso de Weisntein, yo creo que todo el mundo lo ocultaba por miedo, porque era la persona más poderosa de Hollywood. ¿Qué chica de 18 o 20 años se atreve con él? ¿Quién se atreve a plantarle cara? Es fácil decirlo, pero tienes que tener una gran seguridad para imponerte a una persona así, para decir no. Yo me he buscado excusas para salir airosa: 'Me vienen a buscar', 'Está mi novio esperando'... Aun así, lo haces con dudas y miedo a las represalias, claro, piensas que no volverás a trabajar en la vida.

Mujerhoy: ¿Es usted optimista con respecto a la igualdad?

Elsa Pataky: Lo que me hace tener esperanza es que se está hablando, que se puede avanzar y conseguir cosas, uniéndonos y haciendo mucho ruido. La industria sigue siendo muy sexista.

Mujerhoy: ¿Vivir en Hollywood no encajaba con la vida familiar?

Elsa Pataky: Los Ángeles no es un lugar para criar hijos. Todo el mundo vive obsesionado con el cine. Es un lugar para entregarte en cuerpo y alma a tu carrera, no para vivir en familia. En España se disfruta de la calle, hay parques donde un día cualquiera se juntan un montón de niños. Allí no, es un lugar complicado en el que los niños viven en el coche o en casa. Puede que esté bien para quien se haya criado allí, pero si tienes otros referentes acabas huyendo y buscando un entorno más humano, más normal.

Mujerhoy: ¿También buscaban el anonimato?

Elsa Pataky: Allí sufríamos mucha presión por parte de la prensa y esa es otra de las razones por las que nos fuimos. No quería que mi hija se acostumbrase a tener siempre a los fotógrafos delante y a que su vida estuviera en los periódicos cuando ella no ha decidido ser un personaje público.

Elsa Pataky luce body de Women'secret, americana de La Condesa y diadema de Dolce & Gabbana. pinit

Mujerhoy: ¿Cómo recuerda su infancia?

Elsa Pataky: Yo he sido una niña muy libre, pero estaba aquí, metida en Madrid, y me recuerdo como una niña de ciudad que no tenía hermanos. Por eso siempre he perseguido formar una gran familia y vivir en el campo. Me hubiera gustado que mi infancia fuera como la que le estoy dando a mis hijos. Aunque quizá cuando crezcan ellos digan lo contrario, que ojalá hubieran crecido en una ciudad y no perdidos en medio del campo [Risas].

Mujerhoy: ¿Y qué hay español en su granja?

Elsa Pataky: Jamón y tortilla de patata. También me gusta conservar otras tradiciones, como la de comer las uvas. En Nochevieja, siempre contacto con alguien que esté en España y Chris y yo las tomamos juntos cuando suenan las campanadas. Y en estas fechas echo de menos el roscón de Reyes, que me vuelve loca y que no se encuentra en ninguna parte.

Mujerhoy: ¿Cómo celebran las fiestas allí?

Elsa Pataky: Allí es verano, así que son totalmente diferentes. La celebración empieza con barbacoa en la piscina o en la playa. El espíritu navideño es raro en ese ambiente. Pero a mí me encanta el calor, así que celebrarlo en biquini y chanclas me parece maravilloso.

Mujerhoy: ¿Se hace algún propósito?

Elsa Pataky: Sí, aunque este año todavía no los he pensado. También intento inculcar el espíritu navideño a los niños, que lo material no sea tan importante para ellos. No quiero que crezcan con ese hábito de tener, tener y tener cualquier cosa; quiero hacerles conscientes de que ellos han tenido mucha suerte. Cuando estás en una situación económica muy buena, tiendes a olvidarte del resto del mundo y no quiero que eso les suceda; quiero que valoren el esfuerzo y que sean generosos.