Sabemos porquÃ© las actrices irÃ¡n de luto a los Globos de Oro

15 dic 2017

Aún no sabemos cuántas ni quiénes secundarán la moción, pero una cosa está clara: existe una iniciativa entre las actrices de Hollywood de la lista A (las más alabadas y premiadas del año) para ponerse de acuerdo en vestir de negro durante la gala de los Globos de Oro, que se celebrará el próximo 7 de enero. El objetivo es el siguiente: convertir una noche de celebración en una extensión de lo que ha sido este año para las intérpretes: un continuo denunciar los abusos y acosos que han tenido que soportar de hombres poderosos como Harvey Weinstein, Louis C.K. O Matt Lauer.

Según la revista estadounidense 'US Weekly', la idea de que las actrices vistan de luto para protestar contra la violencia sexual partió de un pequeño grupo de nominadas, pero se ha contagiado a muchas invitadas por pura solidaridad. 'Se está extendiendo rápidamente entre toda las participantes, y las estilistas se están volviendo locas tratando de cambiar los 'looks' para ajustarse al requerimiento del negro', cuenta una fuente anónima a la revista.

Aunque no se han confirmado qué actrices participarán en esta protesta silenciosa, la revista calcula que muchas de las nominadas y presentadoras seguirán la regla no escrita de la protesta en negro: Meryl Streep, Jessica Chastain, Helen Mirren, Emma Stone, Nicole Kidman o Reese Witherspoon están a la cabeza de la quiniela del luto. Lo cierto es que tendría un gran impacto si la mayor cantidad posible de actrices logran un 'look' negro: significaría que las mujeres de Hollywood logran unirse para transmitir un mensaje de unidad y firmeza. Toda una inspiración para otrs colectivos de mujeres en todo el mundo.