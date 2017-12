¿Por qué van Justin Bieber y Selena Gomez a terapia de pareja?

22 dic 2017

Todo lo que rodea este segundo tiempo en la relación entre Justin Bieber y Selena Gomez es un dramón tremendo. Apenas han cumplido los 20, pero están metidos en un embolado sentimental propio de parejas de 40. Lo último que supimos fue que la madre de ella había terminado en el hospital debido a un ataque de nervios que ocasionó una discusión con su hija a propósito de su relación con el cantante. Ahora conocemos más detalles acerca de qué ocasionó tanto trastorno a su madre: una terapia de pareja.

El mismo 'website' que destapó el ingreso hospitalario de la madre de Selena, TMZ publica ahora que esta y Justin Bieber han comenzado una terapia de pareja cristiana (alguna vez los hemos visto asistir en domingo a la iglesia), más en concreto una relacionada con la Hillsong Church, una congregación que, increíblemente, se ha puesto de moda. Vanessa Hudgens y Kendall Jenner están entre las feligresas de esta iglesia, muy moderna en su estética pero no acepta la homosexualidad e incluso expulsó al director de su coro al saber que se había comprometido con un hombre.

Según cuenta TMZ, Bieber está en plena tarea de hacerse perdonar por su antigua vida de crápula, así que decidió reunirse con su otra ex hiperfamosa, Hailey Baldwin, para reconciliarse. Este movimiento no le sentó nada bien a Selena, quien optó por la solución intermedia de la terapia antes de enfadarse definitivamente o de que le diera un ataque como a su madre. A ver en qué queda todo este culebrón que no pinta nada bien para todas las implicadas femeninas.