¿Es Woody Allen otro de los grandes monstruos de Hollywood?

12 ene 2018

Recopilando lo que ha ocurrido en Hollywood desde que se publicó el primer reportaje sobre los desmanes sexuales, violaciones incluidas, de Harvey Weinstein, una hipótesis cobra cada vez más fuerza: puede que el primer objetivo de la investigación fuera el todopoderoso productor, pero el caso que realmente se pretendía destapar es el de Woody Allen. Un genio al que Hollywood ha perdonado por activa y por pasiva.

No es casual que Ronan Farrow firmara la investigación que sacó a la luz los abusos de Weinstein contra actrices y trabajadoras de la industria del cine y que podría cambiar para siempre las dinámicas de trabajo en Hollywood. Farrow es el hijo mayor de Woody Allen y Mia Farrow y lleva años hablando de cómo toda la industria ha ignorado la acusación de su hermana, Dylan, contra su padre, al que acusa de haber abusado de ella cuando era una niña. Dylan destapó el horrible comportamiento del cineasta en 2014, pero hasta hoy las consecuencias habían sido nulas. Hasta hoy.

Hace solo un mes, Kate Winslet se convirtió en una de las primeras grandes actrices que tuvo que hacer frente a la pregunta directa sobre la complicidad con Allen: 'Si apoyas el movimiento #MeToo, ¿por qué has decidido trabajar en 'Wonder Wheel' para un hombre acusado de abusos sexuales?', le planteó un periodista australiano. 'Es un tema de conversación complicado' se limitó a explicar la actriz. 'Con todo el respeto, preferiría no entrar en él', añadió, para puntualizar a continuación que, cuando firmó el contrato, 'No sabía si las acusaciones eran ciertas o falsas'.

La cuanto menos tibia posición de Kate Winslet se ha visto terriblemente socavada esta semana, con dos importantes actrices reconociendopúblicamente su equivocación al no haber creído a Dylan y Ronan Farrow y haber aceptado papeles en películas de Allen. La primera ha sido Greta Gerwig, una de las ganadoras de la gala de entrega de los Globos de Oro gracias a su película 'Lady Bird', quien ha reconocido: 'Si hubiese sabido lo que sé ahora, no habría actuado en su película. No he trabajado con él nunca más, y no volveré a hacerlo'. La otra es Mira Sorvino, Oscar a la Mejor Actriz gracias a su papel protagonista en 'Poderosa Afrodita' (1996).

'Confieso que cuando trabajé para Woody Allen era una actriz joven e ingenua. Me tragué el retrato de tus acusaciones de abuso contra tu padre como una ramificación de la retorcida batalla por la custodia entre Mia Farrow y él, y no miré más allá de la situación, algo que lamento terriblemente. Por esto también le debo una disculpa a Mia', ha dicho Sorvino. Todo parece indicar que, por fin, Hollywood tendrá que enfrentarse a su propia complicidad y ceguera en el caso de Woody Allen y que este lo tendrá más difícil en el futuro para lograr la colaboración de la industria. Hace unos días, un periodista que pudo sumergirse en los archivos del cineasta ha concluido que tiene 'obsesión con las mujeres adolescentes'. Ayer, Dylan Farrow volvió a insistir: Hollywood es hipócrita si impulsa el movimiento Time'sUp y, a la vez, sigue colaborando con Woody Allen.