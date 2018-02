Virginia Martínez: "La música hace mejores personas, desarrolla una sensibilidad especial"

3 feb 2018

La pasión con la que hace bailar la batuta es excepcional. Puro talento. Dicen que Virginia Martínez (Molina de Segura, Murcia, 1979) hará historia en el mundo de la música. A los 16 años, decidió que quería ser directora de orquesta y se trasladó a Austria, donde era la única mujer de la clase. Bajo su dirección, el público ha aplaudido a la Orquesta Nacional de Montpellier, a la de Singapur, a las sinfónicas de Biel y Graz o a la del Conservatorio de Viena. Ahora, como directora de la Orquesta Sinfónica y de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, intenta que lo que más le apasiona llegue a todos los públicos.

Mujerhoy: ¿Cómo entró la música en su vida?

Virginia Martínez: Empecé a cantar a los cuatro años, en el coro que dirigía mi tía. A los cinco, comencé a estudiar música. Mi padre tocaba la guitarra en un grupo de rock, Los Titanes. Teníamos un órgano, todos los discos de Los Beatles y una banqueta donde se guardaban partituras. En ella me sentaba con mi padre a tocar.

Mujerhoy: ¿Y cuándo decidió que quería ser directora de orquesta?

Virginia Martínez: Me llamaba la atención que, en el coro, mi tía nos daba indicaciones con las manos. A los 13 años empecé a dirigir a los pequeños y experimenté esa comunicación desde el otro lado. A los 16 años, ya tenía clarísimo que quería dedicarme a esto.

Mujerhoy: ¿La música clásica es solo para un determinado público?

Virginia Martínez: Es lo que intentamos cambiar. Por eso hemos hecho conciertos con Vetusta Morla, con Second, pronto con Maldita Nerea... Hay que acercar la música clásica.

Mujerhoy: Era la única mujer en su clase cuando estudiaba en el Conservatorio de la Ciudad de Viena. ¿Se sentía un bicho raro?

Virginia Martínez: Me sentía diferente, sí, pero de forma positiva. He sido muy mimada por mis profesores y compañeros. Sé que es una profesión de tradición masculina, pero nunca me he parado a pensar en la excepcionalidad. Mientras lo hagamos, no le daremos normalidad.

Mujerhoy: ¿Está cambiando el escenario en ese sentido?

Virginia Martínez: Sí, afortunadamente muchas más mujeres estudian ahora Dirección de Orquesta. Espero que llegue un día en que no se hable del género.

Mujerhoy: Además de ser mujer, es joven, dos rasgos poco habituales en su profesión.

Virginia Martínez: La juventud es una desventaja aquí, y la única forma de superarla es teniendo muy claro lo que una quiere y ejerciendo el respeto. Cuando un director joven se pone ante una orquesta, los músicos pueden doblarle la edad y hasta conocer la música mejor. Merecen respeto; y ese respeto debe ser recíproco porque el director es la máxima autoridad en una orquesta, por joven que sea.

Mujerhoy: ¿Qué siente cuando se dispone a dirigir a un centenar de músicos?

Virginia Martínez: Cuando subo a la tarima, desconecto de todo y solo estoy para la música. Me he llegado a olvidar de que tenía a mis hijas con 40 ºC de fiebre. En cuanto suena la música, eso es lo más importante de mi vida. Al terminar, ya no lo es. Entonces, mi marido y mis hijas son el centro. Pero en esos minutos frente al atril es como si no existiera nada más.

Mujerhoy: ¿Qué ocurriría si dejara de disfrutar en el escenario?

Virginia Martínez: Lo dejaría. No hay otra opción. Si no se da esa conexión, esta profesión no tiene sentido. Para mí es la única manera de vivir la música, y llega a crear adicción.

Mujerhoy: ¿Ve a sus hijas, de tres y cinco años, siguiendo su camino?

Virginia Martínez: Una ya toca el chelo y la otra el piano, pero juegan más que tocar. No sé si seguirán mi camino. Lo que me gustaría es que fueran felices, y una formación musical ya es un punto a favor. Incluirla en la educación desarrolla una sensibilidad especial. La música hace mejores personas.

