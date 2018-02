Luz Casal: "No me permito malgastar mi tiempo con el miedo"

17 feb 2018

"Es la gran dama de la canción”, dicen de ella. Y se entiende cuando se está en su presencia, sea sobre el escenario, vestida de gala, o fuera de él, con su ropa de calle. La mañana es fría en Madrid y una bufanda protege su garganta como el tesoro que es.

Buscamos el lugar más cálido posible y acomodamos dos sillas junto a un radiador, pero pronto lo que templa el ambiente es la calidez de su voz (¡esa voz!) y de las anécdotas contadas con tanto humor y pasión: la primera vez que se subió a un escenario, vestida de plata y descalza; los años de la movida, cuando se echaba a la calle a diario para buscarse un hueco; el exitazo apabullante de Piensa en mí y Victoria Abril hecha una Magdalena escuchándola; sus grandes giras mundiales y la sorpresa que le sigue produciendo ver aforos repletos en los países más impensables, como Japón; o el día que, en el escenario de la Acrópolis, olvidó las palabras en griego que había preparado con dedicación durante días, y como la vista no le alcanzaba hasta la chuleta que había pegado en el suelo, acabó rodillas en tierra (igual que vuelve a hacer hoy para explicarlo con precisión) leyendo con esmero: “Kalispera no sé qué... Y ¡se volvieron locos! Fue un momento sublime”.

Casi cuatro décadas de carrera dan para muchas historias. Y las que faltan. El 2 de marzo pone a la venta su nuevo trabajo, Que corra el aire, con el que suma ya 15 álbumes de canciones originales. “¿Retirarme? Esa palabra no existe para mí”.

Mujerhoy ¿A qué le canta en que corra el aire?

Luz Casal Es un disco que si fuera de algún color sería verde, porque es muy esperanzador. No es un disco de amor. Habla de sentimientos, pero no dirigidos ni provocados por la persona deseada o amada, sino a otro tipo de relaciones y de emociones.

Mujerhoy Una dedicada a su padre dice: "Sigo fiel a su forma de querer"...

Luz Casal Meu pai nace como consecuencia de otra canción que le dediqué después de morir: Entre mis recuerdos. Con el tiempo, he pasado de ese periodo tan duro de luto a otro en el que, años después, ves a tu padre y su historia de manera diferente. Fue cuando lo perdí cuando empecé a reconocer que parte de mi carácter era suyo. Hay muchas veces que me siento muy semejante a él. Yo amo, quiero y me relaciono con la gente con esa forma suya, sin necesidad de que sea recompensado. En ese sentido, no quiero decir que mi padre fuera ejemplar, pero sí me marcó. Él quería a mi madre a pesar de todas las cosas; la suya fue una relación dura, pero él la quería de manera infinita. Y yo me reconozco ahí.

Mujerhoy ¿Tiene nostalgia de los años de la infancia?

Luz Casal No soy en absoluto nostáligica.

Mujerhoy ¿Cantar con tanta verdad duele?

Luz Casal Yo no soy capaz de cantar algo que no sienta, eso implica meterse en la piel de lo que describen las palabras. Tengo la capacidad de transformarme y, en ese momento –mientras canto, sufro y lloro–, tengo el corazón desgarrado, el deseo encendido... y lo que toque. Es lo más próximo al trabajo de una actriz.

Mujerhoy De la sensación de ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. ¿Eso es posible?

Luz Casal Se puede, claro que se puede.

Mujerhoy ¿No es una contradicción?

Luz Casal No sé si es contradictorio o no, pero a mí me da igual, yo soy así. Tengo una fortaleza física y mental bastante poderosa, pero luego me puede hacer daño el vuelo de una mosca: veo a uno que me echa una mirada rara y ya me paso el día entero pensando en por qué ese hijoputa me habrá mirado así, y en qué le habré hecho yo a él. Y en el escenario es el sitio donde más frágil te puedes sentir, donde estás a expensas casi de ser guillotinado.

Mujerhoy "Estamos aquí de paso", dice en un tema titulado Días prestados. ¿Tener esa certeza presenta la ayuda a ser feliz?

Luz Casal A mí me parece que si todo el mundo fuera consciente sería mucho mejor. Es una obviedad, pero vivimos completamente de espaldas a esa realidad innegable. Tenemos enfados estúpidos o algo que no debería ser motivo de preocupación se magnifica y pierdes un día, una semana o, incluso, una amistad por una estupidez. No darse cuenta de que estamos de paso es no ofrecer tu cariño a la gente que verdaderamente te importa y así hasta el infinito.

Mujerhoy ¿Y como llegó usted a esa consecuencia?

Luz Casal Podría ser el resultado de una experiencia vital grande, como es mi caso, que ya he vivido una cuantas cosas. Pero creo que fue cuando me puse enferma. Ahí es innegable que tu vida corre peligro y te das cuenta de cosas esenciales. Cuestiones que tienen que ver con el amor que sientes hacia la gente y con el que recibes. En ese momento te dices: “¡Coño, si es que esto se va a acabar ya, así que vamos a aprovechar el tiempo y dejarnos de estupideces!”. Siempre he tenido facilidad para comprender cualquier cosa, y eso implica tener mucha paciencia. Ahora, sigo siendo comprensiva, pero me he vuelto impaciente. Y es consecuencia de darme cuenta de esa obviedad.

Mujerhoy ¿Qué más cosas ha tenido claro desde siempre?

Luz Casal Que el tiempo que tenemos es muy poco y que hay demasiadas cosas por hacer. Puedo estar en silencio, pero nunca inactiva. Cada día es un día menos, lo sé.

Mujerhoy ¿Cuando nació su vocación?

Luz Casal Siendo muy chica. Es como cuando tienes hambre y necesitas comer. Yo tengo necesidad de música siempre, y siempre es inagotable esa necesidad. Cuando era pequeña, me emocionaba y ya me daba cuenta de que al resto de los niños no les pasaba lo mismo que a mí. Mi madre, con buena vista, lo supo ver. A mi padre no le hizo tanta gracia.

Mujerhoy ¿Recuerda cómo fue su primera actuación?

Luz Casal ¡Claro! Fue en Gijón, en una asociación. Tenía un escenario bien alto y ahí había desde niñas que hacían la danza de Luis Alfonso hasta señores que cantaban tangos. Ese fue mi primer contacto con el público.

Mujerhoy ¿Y que cantó?

Luz Casal Las canciones que sonaban en la radio. Mi madre me hizo un vestido plateado con forma de trapecio y tintó unos zapatos que luego se olvidó en casa, así que acabé saliendo descalza. Me dio muchísima rabia, porque todo el mundo decía: “¡Anda, como esa de Eurovisión!”. [Remedios Amaya, 1982]. Y yo: “No, como ella no, que a mi madre se le han olvidado los zapatos y no me podía poner las playeras con un vestido de lamé”.

Mujerhoy Y pronto se quiso ir a Madrid...

Luz Casal Sí, porque donde vivía no había un conservatorio, había que ir a Oviedo. Así que, después del colegio, yo hacía Avilés- Gijón, Gijón-Oviedo y vuelta. Y había días que iba a rastras.

Mujerhoy ¿Sus padres estuvieron de acuerdo?

Luz Casal Mi madre se vino conmigo el primer año. Duré poco en el conservatorio, eso sí. Había que salir todos los días a intentar hacerse un hueco. Fue cuando empezaron los teatros musicales y yo iba a todas la pruebas. Mi primer trabajo fue en un musical que se llamaba Las Divinas, en el que hacía de Raquel Meyer; tendría unos 16 años.

Mujerhoy ¿Sin complejos?

Luz Casal En el escenario nunca los he tenido. Siempre he sabido que lo que yo hago ahí arriba siempre es verdad. Y esa verdad me ha dado alas.

Mujerhoy Y, desde entonces, ha actuado en el mundo entero: Japón, Canadá, Serbia, Turquía, Francia, Grecia, China… ¿Cómo se ve esta España desde fuera?

Luz Casal Pues muy convulsa. ¿Por qué la gente se pelea tanto aquí?

Mujerhoy En su concierto en el Teatro Real, alguien le gritó: "¡Eres un ejemplo!". Y contestó: "Soy una mujer de aldea...". ¿Cuál es el piropo que más le repiten?

Luz Casal Lo de ser un ejemplo se ha convertido casi en una frase cotidiana. Me lo dicen en los conciertos, en un restaurante o en cualquier sitio. A la que haya una persona que ha vivido un problema de salud de manera personal o en su entorno, a mí me consideran un ejemplo. Y no me parece mal. He pasado dos periodos de cáncer y sus consecuencias, y lo he manejado sin drama, sin caer nunca en el lamento. Yo seguí activa. No tenía fuerzas para actuar en vivo, pero sí para trabajar en el estudio o en casa. Y, por lo que sea, a mucha gente eso le inspira: “Si esta puede, yo también”. Y eso está bien.

Mujerhoy ¿El miedo acaba por irse?

Luz Casal Nunca he querido tener miedo, lo he apartado. No me permito malgastar mi tiempo en pensar qué podría ser o qué me va a suceder.

Mujerhoy Casi 40 años desde su primer disco, tan rockero, ¿qué música suena en su casa?

Luz Casal De todo. Si solo escuchara el tipo de música que yo hago, estaría mintiéndome a mí misma. Depende del estado de ánimo, pero no solo. Escuchar a Bach es un disfrute, pero también una forma de estudiar y aprender; y oír a un chaval de 19 años que desde Boston ha creado unos sonidos espectaculares, también.

Mujerhoy O sea que en su casa se puede escuchar hasta el Despacito...

Luz Casal Sí, claro. Es que, además, no es por nada pero el día que la escuché por primera vez, pensé: “Menuda canción, esto va a arrasar”. A veces pasa, y esa es una de ellas.

Mujerhoy Otra es la de Piensa en mí. ¿Qué tiene esa canción?

Luz Casal Pues podría servir la misma explicación. De repente, hay una canción o una interpretación de la que toda la gente piensa que es extraordinaria, pero nadie sabe muy bien por qué. Un día estaba en París, en un hotel al lado de los Campos Elíseos. Vi una cola enorme en un cine, desde el Arco del Triunfo hasta abajo. Y pensé: “¿No será por la película de Pedro [Almodóvar]?”. ¡Y lo era! Tacones lejanos ha sido la más importante de su filmografía en Francia. Y para mí supuso un punto de inflexión también. Yo ya iba a Francia a cantar, pero haciéndome hueco casi con los codos, y aquello fue definitivo. Y así ha sido en todo el mundo. Canto la canción y hay un “¡Aahhh!” general del público. Hasta en Japón. Es algo muy bestia y no hay explicación; si la hubiera, todos estaríamos detrás de ella.

Mujerhoy ¿Le sorprendió ese pelotazo o se lo esperaba?

Luz Casal Desde que salí del estudio, supe que teníamos un material extraordinario. Lo sabía yo, lo sabía el productor Paco Trinidad, lo supo el ingeniero de sonido… Le había pedido a Pedro que viniera y llegó con Victoria [Abril], que no dejó de llorar todo el rato. Había una ventana para ver el control de sonido mientras cantaba y, cuando abría los ojos, solo la veía hecha un mar de lágrimas.

Mujerhoy Y en un futuro muy lejano, ¿qué huella le gustaría dejar?

Luz Casal ¡Ay, a mí eso me da igual! Sé que, de alguna manera, hay muchas cosas mías que van a permanecer pero no tengo esa preocupación.

Mujerhoy Este año cumplirá los 60, ¿piensa en retirarse?

Luz Casal ¿Retirarme? Esa palabra no existe para mí. Si tengo alguna idea de qué es lo que me espera, desde luego, no es eso. Y, además, mi voz no creo que vaya a perder intensidad y expresividad; a lo mejor puede reducirse su tesitura, pero me da igual. Para mí la voz no es un ejercicio físico en el que tienes que llegar cada vez más alto, sino que cuanto más expresiva sea, mejor. En ese sentido, como sigo viviendo de manera intensa, estoy segura de que seré mejor cantante. Se puede estar en el mundo de la música de múltiples maneras, no solo haciendo discos y conciertos. Pero lejos de la música no estaré de ninguna manera. Yo vivo a través de la música.