El machismo en 100 frases

Lo más importante del vídeo de Alicia Ródenas, una estudiante de 17 años, es que pone el foco de atención sobre un problema social, el machismo, que debe ser abordado desde distintos frentes: por un lado, desde el discurso social y cultural, que cambia muy lentamente, y, por otro, desde el psicológico y personal. El análisis de su origen nos muestra que las apariencias engañan: las actitudes machistas son un disfraz de la impotencia en el hombre y la incapacidad de vivir bien la feminidad en la mujer.

Detrás de un machista se esconde un hombre que, a menudo, tiene miedo a no ser lo "bastante" hombre. Sus dudas giran en torno a su identidad masculina, es alguien que ha quedado atrapado en una sexualidad infantil, dependiendo de la madre, una mujer idealizada y poderosa y a la que, en el fondo, no puede sustituir por otra; tiene miedo y envidia a la mujer. Por su parte, la mujer machista rechaza lo femenino y quiere ser como un hombre, porque es al único que valora.

Las razones del machismo provienen de que todos pasamos en la infancia por un menosprecio de lo femenino. Freud lo señala como el conflicto que hay que resolver para aceptar las diferencias anatómicas de los sexos, a las que aludió diciendo que no eran las únicas diferencias entre hombres y mujeres.

Desde la infancia, todos tenemos prejuicios contra la feminidad.

Todos tenemos prejuicios arraigados contra la feminidad. Si queremos dejar de tenerlos, habrá que investigar con rigor y profundidad cómo se construye la identidad sexual de la mujer y del hombre.

Se dice que detrás de cada hombre siempre hay una mujer y es verdad: la madre. El machismo se debe al desprestigio por el que la madre pasa en la constitución sexual infantil. Con ella quedan desprestigiadas todas las mujeres. Esta caída de la madre aparece cuando el niño descubre la diferencia de los sexos y advierte que su madre es limitada. Esto le separa de ella, a la que había imaginado como omnipotente. El niño quiere aceptar esos límites maternos y, al mismo tiempo, tiene miedo a caer del lado de lo femenino, que asimila a lo débil. Entonces, inconscientemente, proyecta ese desprestigio sobre las demás mujeres, a las que desvaloriza, manteniendo a su madre en un lugar idealizado. La madre lo tiene todo y el padre no ha podido cumplir su función.

, autora de El segundo sexo, ya decía en 1949 que "la mujer no nace, se hace". La construcción de la identidad femenina se organiza desde el nacimiento y en ello influyen la familia y la cultura, transmitidas por la educación recibida. Alicia Ródenas intenta señalar en su vídeo que el machismo se construye desde la infancia, y tiene razón. Que los jóvenes debatan sobre el tema es el mayor acierto que ha promovido su iniciativa.

Lo que ocultan las palabras

El psicoanálisis permite a la mujer pensar su feminidad, hacerse responsable de su deseo, no vivir ni su diferencia ni su complejidad como algo desvalorizado, sino todo lo contrario. Le ayuda a construir una identidad firme y madura. Al hombre, por su parte, le conduce a organizar una identidad viril en la que no haya espacio para el miedo o el desprecio hacia la mujer.

Alguna de las frases del vídeo Ahora o nunca son confusas y guardan relación con estos aspectos. Por ejemplo, cuando Alicia Ródenas dice: "Qué niña tan bonita", se refiere al reconocimiento de la belleza y no coloca a la niña en una posición desvalorizada. Es una expresión cariñosa y, por supuesto, se puede decir lo mismo a un niño. Suponer que porque te llamen bonita te van a maltratar es ir demasiado lejos, tanto como creer que la belleza y la seducción femenina solo están dirigidas al hombre, como si las mujeres no disfrutáramos sintiéndonos bellas.

Otra frase confusa es: "Las niñas son tan complejas". Habría que preguntarse si eso es una desvalorización. ¿Acaso lo bueno es ser simple? Además, si la sexualidad femenina es compleja, ¿qué sucede? ¿Acaso la de los hombres está libre de complejidad? La sexualidad humana tiene como característica fundamental su complejidad.

Cuando Ródenas pregunta: "¿Tienes la regla?", se refiere a una de las características del cuerpo femenino. Cuando un hombre hace esta pregunta para atacar a una mujer, está revelando el miedo que le provoca la biología femenina, que sangra en el mismo sitio donde también goza en el encuentro sexual.

Otras sentencias del vídeo, siendo desde luego machistas, se han quedado fuera de la circulación, por antiguas. "Las señoritas no gritan", por ejemplo. O "Las niñas son más educadas, están calladitas". O "Yudo no, mejor gimnasia rítmica". Quizá en algunas familias este tipo de lenguaje sigue vigente, pero afortunadamente no es lo habitual.

En cambio, las frases que enumero a continuación, además de ser machistas, se escuchan con cierta frecuencia: "¿No tienes novio aún?"; "Si no quieres que te miren, no te pongas ese escote"; "¿Qué hay para cenar, qué hay para comer?"; "No queda nada en la nevera"; "Eres tan borde porque te hace falta un buen polvo"... El machismo esconde en su seno baja autoestima y una identidad sexual precaria, infantil e inmadura. El hombre machista, de alguna manera sabe de estos conflictos internos y esto le ocasiona rabia, que se traduce en una agresividad que descarga hacia la mujer. Es un niño que no puede con una mujer y que, además, rechaza lo femenino que hay en él.